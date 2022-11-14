Журналісти вимагають повернути акредитацію, відібрану через репортажі у Херсоні

Низку журналістів іноземних та українських медіа позбавили акредитації через репортажі зі звільненого Херсона. Представники ЗМІ вимагають повернути їм акредитацію.

13 листопада на офіційній фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України з’явилося повідомлення, що низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними.

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Чому журналістів позбавили акредитації

Там заявили, деякі ЗМІ проігнорували наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв'язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів.

Джерела "Детектора медіа" повідомляють, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN, SkyNews та Hromadske.

Журналісти вимагають повернути акредитацію

Українські та іноземні журналісти і медійні організації закликали президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та міністра оборони Олексія Рєзнікова вирішити конфліктну ситуацію щодо позбавлення акредитації журналістів, які висвітлювали події у звільненому Херсоні.

Від влади вимагають повернути акредитацію українським та зарубіжним журналістам, які висвітлювали події в Херсоні та у яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали.

Медійники також вимагають провести внутрішнє розслідування "непрофесійної роботи комунікаційного відділу ОК Південь і загалом комунікаційного сектору Міністерства оборони України, і прийняти відповідні кадрові рішення".

Прибрати зайву і недієву бюрократію, зокрема, непотрібні документи й узгодження, впроваджені Об'єднаним координаційним пресцентром Сил оборони півдня. В журналістів вже є акредитація МО, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи і дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно відбиваються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української і світової аудиторії,

– йдеться у заяві.

Відповідь Наталії Гуменюк

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що заборона існує для всіх – вона була оголошена на сторінці ОК Південь, про це повідомили офіційно. Поки що робота ЗМІ в Херсоні не передбачається у зв'язку з небезпекою.

В принципі, так і було завжди. Те, що туди потрапили деякі журналісти — це так само, як люди, які переходять вулицю на червоне світло: всі знають, що цього не можна робити, це офіційно заборонено, але вони все рівно переходять,

– зазначила Гуменюк.

За її словами, жодне ЗМІ, яке було в Херсоні від початку звільнення, не мало офіційного дозволу. Гуменюк наголосила, що відповідальність за організацію роботи журналістів в зоні бойових дій бере на себе командир: він дає розпорядження, в якому прописують, що він скеровує в зону бойових дій певних людей. І в тому числі супровід пресофіцерів.

Вона також додала, що завтра, 15 листопада, журналісти зможуть офіційно працювати в Херсоні. Наступними днями теж передбачається частковий доступ.

Думка Дмитра Лубінця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що контроль доступу медіа в умовах війни потрібен. Це міжнародний стандарт. І саме для цього в Генштабі створено Центральне управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ.

Однак за його словами, комунікація з міжнародними медіа є недостатньо. Він наголосив, що зарубіжні ЗМІ мають надавати оперативну інформацію з місця подій для того, щоб громадяни країн-партнерів на власні очі побачили задля чого працює зброя та гуманітарні програми, які фінансуються з податків.

Неприйнятним в таких умовах є скасування дозволу на роботу. Є потреба переглянути це рішення та підходи до роботи цивільно-військового співробітництва з медіа. Саме про це я звернувся до Міністра оборони України Олексія Резнікова. Світ повинен знати правду про злочини Російської Федерації,

– додав він.

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