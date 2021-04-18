Журналісти зафіксували гранатометний обстріл бойовиків під Горлівкою: відео

Журналісти "Радіо Свобода" увечері 17 квітня та вночі 18 квітня поблизу Горлівки зафіксували обстріли позицій ЗСУ з боку проросійських бойовиків. Окупанти гатили з гранатометів та стрілецької зброї.
Джерело:"Радіо Свобода"
Найманці Росії продовжують порушувати режим тиші на Донбасі, вони ведуть провокаційний вогонь. Відео ворожих атак оприлюднило видання "Радіо Свобода", кореспонденти якого перебували на передовій.
Читайте також Бойовики обстрілюють цивільних, щоб переконати, що "ЗСУ готують напад", – ООС
Бойовики обстрілюють бійців ЗСУ
Удень 17 квітня та вночі 18 квітня російські окупаційні війська обстрілювали позиції захисників України з гранатометів і стрілецької зброї.
За інформацією журналістів, унаслідок нападу противника жоден боєць ЗСУ не постраждав.
Вогневі провокації бойовиків на Донбасі: дивіться відео
Загострення на Донбасі: що відомо
- Протягом останніх декількох тижнів Росія стягує свої війська до наших кордонів.
- Українська розвідка попередила, що до 20 квітня їхня чисельність може сягнути 110 тисяч одиниць особового складу.
- Окрім цього, країна-агресор перекидає військових та техніку до окупованого Криму.
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 канал