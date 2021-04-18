Журналісти зафіксували гранатометний обстріл бойовиків під Горлівкою: відео

18:22

Журналісти "Радіо Свобода" увечері 17 квітня та вночі 18 квітня поблизу Горлівки зафіксували обстріли позицій ЗСУ з боку проросійських бойовиків. Окупанти гатили з гранатометів та стрілецької зброї.