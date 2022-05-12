Журналісти закликали усунути проросійських ведучих від національних телемарафонів

Українські журналісти та правозахисники просять відсторонити від участі в національних телемарафонах ведучих, які раніше поширювали російську пропаганду, тобто підігрували ворогу.

Журналісти створили звернення до президента та міністра культури й інформаційної політики. Закликають відсторонити ведучих від ефірів національних марафонів "Єдині новини", Freedom та інших медійних марафонів, які називають себе "національними".

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Кого просять відсторонити

У зверненні відзначили, що ці ведучі до повномасштабного вторгнення Росії просували кремлівські наративи. Мовиться про "зовнішнє управління" США Україною, "дискримінацію" російської мови, "громадянську війну" на Донбасі тощо.

Мовиться про:

Василя Голованова;

Тиграна Мартиросяна;

Наташу Влащенко;

Тетяну Гончарову;

Назара Довгого;

Володимира Полуєва;

Анну Степанець;

Анастасію Даугуле.

Автори ініціативи відзначили, що жоден із цих журналістів не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу. Додали, що тепер український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації.

Як підписати звернення

Відтак медійники закликають Нацраду з питань телебачення і радіомовлення, Мінкультури та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих.

Звернення вже підписали десятки журналістів, правозахисників та інших громадян України. Свій підпис поставили і деякі ведучі марафону "Єдині новини",

Чим раніше займались ці журналісти

Звернення може підписати кожен охочий. Потрібно надіслати свої прізвище та ім’я і приналежність до медіа чи організацій на пошту info@imi.org.ua.

Раніше Голованов, Влащенко, Мартиросян та інші працювали на ресурсах Медведчука та Мураєва. Зокрема, на каналах NewsOne, "112", ZIK та "Наш". До слова, саме ці медіа допомогли куму Путіна повернутись в українську політику.

Нагадаємо, що NewsOne транслював зустріч Медведчука та "лідерів" російських бойовиків. Також у часи Голованова на посаді генерального продюсера NewsOne планував провести ганебний телеміст з Росією "Надо поговорить".

Мартиросян був пов'язаний з Мураєвим. Спершу він працював виконавчим продюсером NewsOne, де разом з Головановим вів "Український формат". Він просував тези, мовляв, мир не настає через українську владу.

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