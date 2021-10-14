Журналісти знайшли співробітника СБУ, який буцімто намагався зірвати показ фільму "Офшор 95"

Журналісти видання "Слідства.Інфо" з'ясували, що нібито двом працівникам Київської міської державної адміністрації телефонував чоловік з СБУ. Працівник відомства нібито намагався зірвати показ розслідування "Офшор 95" про офшори, до яких може бути причетний Володимир Зеленський.

Журналісти у новому розслідуванні назвали ім'я працівника СБУ. Окрім того, вони навіть поговорили з ним.

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Журналісти знайшли працівника СБУ, який нібито телефонував, щоб зірвати показ "Офшор 95"

Два високопосадових джерела у Київській міській державній адміністрації (КМДА) підтвердили журналістам, що вдень 3 жовтня, за кілька годин до запланованої прем'єри фільму "Офшор 95", їм подзвонив чоловік, який назвався співробітником СБУ,

– мовиться у повідомленні.

Видання стверджує, за їхніми джерелами, – він "намагався завадити прем'єрному показу фільму про офшори президента та його оточення, який мав відбутися у київському комунальному закладі "Мала опера".

Цю інформацію підтвердив радник міського голови Києва Олексій Гриценко, опублікувавши на своїй фейсбук-сторінці номер телефону, з якого дзвонили чиновникам КМДА.

У мобільних додатках для ідентифікації абонента цей номер був записаний здебільшого як "Олександр Новіков СБУ".

Гриценко розповів, що "по суті, просили не проводити цей захід, попереджаючи про потенційну якусь відповідальність, якщо він буде проведений. Фізично не погрожували, а з натяками, що можуть бути проблеми, якщо відбудеться цей показ".

Журналісти знайшли ім'я працівника СБУ, який міг телефонувати держслужбовцям

Завдяки інформації з банківських документів журналісти встановили, що вищезгаданий номер телефону вказав при реєстрації банківського рахунку чоловік на ім'я Олександр Новіков.

Журналісти телефонували за вказаним номером Новікову, та після питання про його причетність до зриву фільму "Офшор 95", чоловік різко попрощався і кинув слухавку. Згодом розслідувачі зустріли його під будинком, аби повторити питання.

Я з погрозами не телефонував. Чесно кажу. У мене є робочі питання, а робочі питання — це робочі питання. А з погрозами не телефонував,

– запевнив Новіков.

На запит видання в СБУ відповіли, що відомство "не втручається в діяльність журналістів".

Коротко про спробу зриву показу розслідування "Офшор 95"