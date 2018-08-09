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Журналісти ТСН виступили проти участі Оксани Марченко у шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1"

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Оксана Марченко
Оксана Марченко / Фото з відкритих джерел

Колективи ТСН, ТСН.ua та програми "Спецкор" зробили спільну заяву, виступивши проти участі дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко в найближчому сезоні шоу "1+1" "Танці з зірками".

Про це йдеться у заяві, яку поширюють журналісти ТСН у соціальних мережах.

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Ми не поділяємо це рішення керівництва каналу і засуджуємо появу в телевізійному ефірі особи, яку пов’язують близькі стосунки з президентом Російської Федерації Путіним. Чоловік Марченко, Віктор Медведчук, неодноразово робив проросійські заяви, зокрема, нібито про те, що в Україні триває не зовнішня агресія, а громадянська війна. Подружжя жодного разу за роки війни не засудило російську агресію на Донбасі та анексію Криму,
– йдеться у тексті заяви.

Зазначається, що "той факт, що шоу є розважальним, не виправдовує появи дружини Медведчука Оксани Марченко в ефірі нашого ("1+1", – ред.)  телеканалу".

"ТСН як невід’ємна складова "1+1", завжди чітко і послідовно стояла на позиціях територіальної цілісності, незалежності та збереження суверенітету України. Для нас – це не чужа війна... Як колектив ТСН, ми не можемо вплинути на інший проект каналу, але залишаємо за собою право публічно висловлювати свою позицію щодо цієї ситуації і хочемо запевнити, що рішення каналу "1+1" не позначиться на редакційній політиці Телевізійної служби новин", – заявляють журналісти.

Реакція керівництва "1+1 медіа" на заяву ТСН

"Ми неодноразово заявляли, що робота служб інформації в "1+1 медіа" будується виключно на принципах редакційної свободи і неупередженості. Журналісти мають право висловлювати свою думку, в тому числі і з приводу рішень каналу. Проте, хотів би відзначити, що в проекті "Танці з зірками" беруть участь найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань. Як показують результати досліджень, серед тих, кого було б цікаво побачити глядачам на паркеті, в тому числі і Оксана Марченко. Впевнені, серед 14 пар учасників кожен зможе знайти собі фаворитів", – прокоментував генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко. 

Теги: Новини України LifeStyle Скандал журналісти ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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