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Журналістка прожила тиждень як героїня "Секс і місто": результат здивував

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Керрі Бредшоу (ліворуч) та Карина Шіей (праворуч)
Керрі Бредшоу (ліворуч) та Карина Шіей (праворуч) / Cosmopolitan

24-річна Карина Шіей працює редакторкою рубрики "Секс та стосунки" у журналі Cosmopolitan. Заради експерименту дівчина прожила тиждень як головна героїня серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу.

Після семи днів вона описала у статті, як усе пройшло і чим закінчилося.

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Таксі замість метро

У перший день, як і Бредшоу, Карина поїхала на роботу не на метро, а на таксі. Дівчина помітила, що пересуватися по Нью-Йорку на таксі не так вже і зручно, оскільки машина стояла у нескінченних заторах.

Керрі Бредшоу (ліворуч) та Карина Шіей (праворуч)

Журнал Vogue замість обіду

Наступного дня журналістка купила журнал Vogue замість обіду. Як говорила Бредшоу, вона частенько вибирала журнал замість їжі, коли не мала багато грошей, оскільки Vogue насичував її більше.

Згодом Карина все ж пообідала, бо відчуття голоду стало нестерпним.

Любовні пригоди

Дівчина намагалася повторити і любовні пригоди героїні "Секс і місто". В одному з епізодів під час знаменитого Тижня флоту, коли у Нью-Йорк прибувають моряки, Керрі з подругами відправляється на вечірку, щоб підчепити там чоловіків.

Карина за її прикладом також спробувала щастя в одному з барів, де збирається безліч моряків. У підсумку, редакторка поїхала додому з 21-річним парубком.

Між нами особливо нічого не було, ми поїхали до мене, базікали про Tinder і чекали, коли ж моя собака покакає,
– зізналася Шіей.

Життя Керрі Бредшоу – це фейк

До кінця тижня дівчина зрозуміла, що Керрі витрачала шалені гроші: вона знімала маленьку квартирку в престижному кварталі на зарплату, яку вона отримувала за наповнення однієї колонки. А також героїня серіалу витрачала шалені суми на взуття і проводила час у дорогих ресторанах.

Життя Керрі Бредшоу – підробка від і до. Ні у кого не може бути стільки вільного часу, як у неї, і перший раз в житті я була рада, що не схожа на неї,
– зробила підсумок дівчина.

За тиждень у стилі Бредшоу страшно втомили Карину, та й залишилася вона в підсумку без чоловіка.

 

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: Cosmopolitan
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