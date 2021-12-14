Зі 120 випадків суддів притягнули до дисциплінарної відповідальності 2 рази, – голова ВАКС
Джерело:24 канал
Вища рада правосуддя – конституційний орган. Якщо суддів різних рівнів підозрюють у порушеннях чи недобросовісній роботі, саме ВРП уповноважена притягувати їх до дисциплінарної відповідальності.
Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич. За її словами, звернень у ВРП щодо притягнення суддів до відповідальності було 120 за 2,5 роки роботи ВАКС.
До теми П'яні за кермом та з шаленими статками: перелік суддів, які понесли покарання за свої вчинки
Суддів ВАКС притягнули до відповідальності
"Із усіх звернень у 2 випадках притягнули суддів до дисциплінарної відповідальності", – зазначила Танасевич.
Обоє представників судової влади зараз оскаржують рішення Вищої ради правосуддя. Вони скерували свої скарги до Верховного Суду України.Довідка. ВАКС – це вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України, який створили у квітні 2019 року. Головна місія суду полягає у правосудді щодо корупційних злочинів.
"Обґрунтовано ВРП їх притягнула до відповідальності чи ні - вирішувати не мені, а Верховному Суду в межах його повноважень", – додала Танасевич.
Повне інтерв'ю з Оленою Танасевич: дивіться відео
Гучні справи ВАКС: останні новини
- Перший гучний вирок з реальним терміном ув'язнення для підозрюваного в корупції ВАКС виніс у жовтні 2021 року. Мовиться про екскерівника філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".
- Свободою за хабар у розмірі 2 тисячі доларів поплатився ексголова Козівського райсуду Тернопільської області. Михайла Кренцеля засудили до 6 років ув'язнення з конфіскацією майна.
- Окрім цього, 9 грудня ВАКС заочно арештував відомого одеського бізнесмена. Володимир Галантернік фігурує у справі про незаконне захоплення землі в Одесі.