Зі дзвіниці Михайлівського Золотоверхого зазвучала мелодія "Ой, у лузі червона калина"
Джерело:ЗСУ
Зі дзвіниці Михайлівського Золотоверхого зазвучала мелодія "Ой, у лузі червона калина". Мелодію пісні Київ міг почути у виконанні дзвонаря.
Відповідну інформацію оприлюднили Збройні Сили України. Там також опублікували відео.
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Зі дзвіниці Михайлівського Золотоверхого звучала "Ой, у лузі..."
"Ой, у лузі червона калина" – від дзвонаря Михайлівського Золотоверхого монастиря,
– мовиться у повідомленні.
"Ой, у лузі.." у Михайлівському соборі: дивіться відео
Відомо, що гімн Українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина" вперше на початку війни заспівав фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк перед Софійським собором.
Після нього пісню співають українці та іноземці в Україні та у світі, щоб висловити підтримку нашій державі у війні, яку почала Росія.
Pink Floyd випустив пісню з вокалом Андрія Хливнюка
Неймовірною новиною стало те, що легендарний гурт Pink Floyd у квітні 2022 року випустив першу за 28 років пісню "Hey Hey Rise Up". Музиканти використали вокал Андрія Хливнюка – соліста гурту Бумбокс.
Вокал Андрія Хливнюка, який зараз захищає нашу країну у складі тероборони Києва, гурт взяв із записаного в Києві живого виконання пісні "Ой у лузі червона калина".
Трек Pink Floyd "Hey Hey Rise Up": дивитись відео
Зверніть увагу! Автором слів пісні "Ой у лузі червона калина" є поет, перекладач та журналіст Степан Чарнецький. Народився він на Тернопільщині у 20 столітті, згодом жив та працював у Львові. Сам поет служив у австро-угорській армії, де "не прижився". Слова легендарної пісні написав у часи Першої світової війни.
Останні виконання "Ой, у лузі червона калина"
- 17 травня український футболіст Артем Пушкаша продемонстрував свою патріотичну позицію у роздягальні команди, заспівавши "Ой, у лузі червона калина".
- 16 травня гімн УСС заспівали українські атлети. Відео поширила наша легкоатлетка Ярослава Магучіх.
- 15 квітня українка разом із 300 литовцями у Вільнюсі потужно виконала "Ой, у лузі червона калина".
- Наприкінці березня гімн українського спротиву переспівали грузини. Зокрема "Ой, у лузі червона калина" виконав грузинський співак Ладо Кучухідзе.
- Гімн Українських січових стрільців співала дитина у спорожнілому Краматорську, поліцейський у Вінниці, священник під час служби у польському храмі та багато інших українців та іноземців.
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