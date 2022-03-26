Зі Львова ще до 25 лютого вивели об'єкти мілітарної інфраструктури

Ще на початку війни зі Львова вивели об'єкти мілітарної інфраструктури. Тому російська армія завдає шкоди лише мирним мешканцям міста.

Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали школа та садочок, там повилітали вікна. Про це 26 березня розповів мер міста Андрій Садовий.

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Він зауважив, що удари чіткі та серйозні. Але у Львові вже немає мілітарних об'єктів, тому Росія шкодить лише цивільним.

Ми ще до 25 лютого вивели зі Львова об'єкти мілітарної інфраструктури. І ці пошкодження, які є, це пошкоджені корпуси. Насправді агресор б'є по цивільних,

– заявив Садовий.

Він зауважив, що ніхто не знає, якою є наступна ціль російських ракет, які сьогодні вилітали з Севастополя по Львову та інших регіонах.

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