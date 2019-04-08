Зі столичного метро назавжди зникнуть жетони: коли очікувати та як платити

До 31 жовтня 2019 року із київського метро повністю виведуть жетони. Надалі платити за проїзд можна буде тільки через електронні засоби – проїзні, картки метро, електронні квитки, банківські картки.

Пасажирам, які рідко використовують метрополітен і звикли до жетонів, рекомендують оплачувати поїздки карткою метро. Про це повідомили на офіційному сайті Київського метрополітену.

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"207 днів! Стільки залишилося до повного виведення жетонів з київського метро. Останній день користування – 31 жовтня. Далі використовуватимуть тільки електронні засоби оплати", – йдеться в повідомленні метрополітену на сторінці соціальної мережі Facebook.

Як оплачувати поїздки, якщо нечасто користуватися метро

Використовуючи картку метро, при її поповненні одна поїздка коштуватиме 6,5 гривень. Термін дії картки автоматично продовжується на один рік після кожного застосовування. Поповнювати її можна готівкою в автоматах на кожній станції, а також у будь-якій касі. Картку можна повернути до каси, якщо нею не користуєшся.

Пільгові категорії

Пільговики столиці користуються підземкою виключно за "Карткою киянина".



"Картка киянина" – це іменна багатофункціональна електронна пластикова картка

Загальнодержавні категорії проходять через ручний контроль з оригіналом посвідчення. Нотаріально завірені копії не є підставою для безкоштовного проїзду.

Умови для дітей

Діти до семи років мають право на безкоштовний проїзд.



Учнівський квиток, який школярі мають мати для безкоштовного проїзду

Школярі столиці мають таку можливість виключно за наявності учнівського квитка. Учні інших міст оплачують проїзд на загальних умовах. Підставою для безкоштовного проїзду школярів не є зовнішній вигляд, щоденник чи шкільний наплічник, а саме документ.

Електронний квиток

У столиці впроваджується електронний квиток. Оплатити його можна на кожній станції, скориставшись турнікетом з відповідною позначкою, а поповнити є можливість навіть онлайн.

Для оплати проїзду в міському пасажирському транспорті вводиться єдиний е-квиток. Більше не потрібно передавати за проїзд, відволікати водія чи згадувати, в якій кишені лежить окремий проїзний для кожного виду транспорту.

Придбати та поповнити електронний квиток можна:

На станціях Київського метрополітену. В особистому кабінеті киянина. У терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click. KyivPayBot в Telegram та Facebook. KyivMetroBot в Telegram та Facebook.

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Як користуватися е-квитком?

Придбавши QR-квиток або транспортну картку, його необхідно зареєструвати в кабінеті користувача. Це і є електронний квиток, який надалі можна буде поповнювати за допомогою терміналів, інтернет-банкінгу або у спеціальних пунктах продажу.

Громадський транспорт буде обладнано валідаторами – спеціальними зчитувальними пристроями біля дверей та всередині салонів громадського транспорту. Пасажиру достатньо піднести транспортну карту або QR-квиток до валідатора – проїзд оплачено.



Так виглядатимуть валідатори

Контролери будуть мати спеціальні пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка.