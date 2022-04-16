"Зібрали зброд по всьому Ростову": для поповнення війська Росія не гребує ніким

Росія продовжує відправляти на війну проти України всілякий непотріб. Це вкотре доводить перехоплена співробітниками СБУ телефонна розмова.

Станом на 16 квітня українським військовим вдалося знищити понад 20 тисяч окупантів. Тож країна-агресорка з усіх сил намагається поповнити свій особовий склад. І залучає вона для цього справжній непотріб.

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На Ростові збирали усілякий "зброд"

У перехопленій розмові один із військових конструкторів бідкається. Мовляв, чергові новобранці узагалі не годяться до війни.

Як сказав полковник, 10 днів тому зібрали зброд по всьому Ростову. Там наркомани, діди і проститутки, бл*дь, у чоловічому вигляді...,

– наголосив він.

Він додав, що новоприбулі замість того, щоб готуватися до бою з українськими військовими, "відточують навички" грабування. Мовляв, попередники цим теж займалися. І що найцікавіше, роблять "новачки" це безпосередньо на тренувальних базах Росії.

Слухайте чергову телефонну розмову окупантів, перехоплену СБУ:

Ми думали залишити катери біля інституту. Я підійшов поговорити з їхнім старшим – там якийсь заступник дивізії був... Поки я з ним спілкувався, повертаємося: а якийсь довб***б з них уже розбирає катер,

– продовжує бідкатися він.

Інструктор наголошує, що ці починають мародерити самі у себе.

Такі розмови вкотре доводять, що Росія продовжує відправляти на війну гарматне м'ясо. Але варто розуміти, що таких покручів у країні ще дуже і дуже багато, тож нашим хлопцям потрібно буде докласти чимало зусиль, щоб усі вони стали "двохсотими".

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