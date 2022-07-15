Фантазій у путіна багато, – Гудков сказав, чого чекати від радбезу росії

російський диктатор владімір путін вирішив сьогодні, 15 липня, провести нараду із постійними членами ради безпеки росії. Крім того, на позачергове засідання збирається й держдума.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, які рішення сьогодні, 15 липня, можуть ухвалити в росії. Про це він ексклюзивно розповів 24 каналу.

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Буде щось "екстраординарне"

На його думку, поки не відомо, чи сьогоднішні рішення якось вплинуть на хід російсько-української війни, чи такі зібрання лише чергова інформаційна провокація кремля. Однак він наголосив, що має бути щось незвичайне, оскільки час зібрання незвичний.

Збирати держдуму в п'ятницю, у середині липня, так ще й ближче до вечора разом із радою безпеки… Це має бути щось зовсім екстраординарне,

– зазначив Гудков.

Фантазії путіна

За його словами, сьогодні можуть як офіційно оголосити війну (і путін нарешті припинить ховатись за так званою "спецоперацією"), так і оголосити загальну мобілізацію в росії. Однак, як наголосив російський опозиційний політик, просто зараз важко сказати, що придумав очільник кремля.

Поки є багато версій, включаючи підписання союзного договору, визнання українських окупованих територій російською державою, або якоюсь іншою суверенною державою. Тобто фантазій у путіна багато, – зазначив Гудков.

Схожа ситуація вже була

Політолог Володимир Фесенко наголосив, що схожа ситуація в державі-агресорці була перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто тоді також швидко збирали раду безпеки й державну думу.

Фесенко нагадав, що тоді на цих зібраннях говорили про визнання росією окупованих територій Донецької та Луганської областей. Крім того, за кілька днів розпочалась повномасштабна війна.

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На думку політолога, сьогодні в росії можуть ухвалювати рішення, які пов'язані з офіційним оголошенням початку анексії окупованих українських територій. Водночас не слід виключати й кадрові рішення щодо силового блоку.

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