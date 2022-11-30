Міф про "генерала Мороза": чому зима не стане союзником для Росії

Українська армія з літа перехопила ініціативу й наразі завдає окупантам поразку за поразкою. Росія нині стоїть у глухій обороні усюди, крім невеликою ділянки на Донбасі. Ворог чекає нового українського наступу, що відбуватиметься в умовах зими. То для кого зима стане союзником?

Російські пропагандисти все частіше почали згадувати "генерала Мороза", як фактор, що здатен зупинити ЗСУ. 24 канал пояснює на прикладі історичних фактів, що не так із кремлівськими методичками щодо війни взимку.

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Звідки взявся "генерал Мороз" "Генерал Мороз" – це давня російська "скрєпа", яка передбачає, що росіянам нібито допомагає зимова погода, яка чомусь має бути поблажлива, власне, до них і безжальна для противника.



У підтвердження наводять реальні та напів легендарні факти про замерзлих поляків під Москвою 1613-го року, замерзлих в Україні шведів 1708-го року, коли аномальна "північна зима" знищила більшу частину війська короля Карла Дванадцятого та зумовила подальшу перемогу російського царя Петра Першого.

За сто років до того, у 1812-му, від "російської зими" загинула армія Наполеона, який так і не програв жодної битви нікому з царських полководців, крім "генерала Мороза". Ще одним хрестоматійним підтвердженням є поразки нацистів під Москвою 1941-го, Сталінградом взимку 1942 – 1943 років та внаслідок Корсунь-Шевченківської операції початку 1944-го. В обох випадках зимові морози стали важливими факторами перемоги Червоної Армії.

"Генерал Мороз" та німці на Західному фронті / французька карикатура часів Першої світової

У прихильників теорії про "генерала Мороза", що воює завжди на боці росіян, є чимало критиків. Голова претензія – вибірковість. Так, "генерал Мороз" зовсім не допоміг росіянам у Кримській війні 1853 – 1856 років (власне, тоді він і став загальновідомим завдяки європейській пресі). Також холодна зима-1916/1917 стала однією з причин революції в Росії та повалення царату.

Не допоміг "Генерал Мороз" і в провальних наступальних операціях Червоної армії у 1942 році, коли бездарні сталінські генерали поклали у сніг та багно сотні тисяч солдат. А за кілька років перед цим, у Зимовій війні 1939 – 1940 років, взагалі воював на боці Фінляндії, яка разом з таким досвідченим союзником знищила понад 150 тисяч окупантів.



Тіла радянських військових після розгромного нападу на колону Червоної армії на Раатській дорозі, Зимова війна 1939/1940 / фото SA-kuva



Фінський патруль розбирає збитий радянський літак / архівне фото / SA-Kuva



Фіни використали кілька власних переваг, які мали згубний ефект для ворога / SA-kuva



"Генерал Мороз" завітав до російського царя Ніколая Першого зі "зрадою" / британська карикатура часів Кримської війни

, що й самі нацисти, які бути розбиті під час кількох зимових битв на Східному фронті, довели взимку 1944 – 1945, що доволі успішно можуть адаптуватися до погодних умов у ході боїв в Арденських лісах (так звана операція "Вахта на Рейні"). А Червоній армії ніяк не допоміг "Генерал Мороз" під час численних самовбивчих спроб деблокувати Ленінград.

Нині тисячі жертв friendly fire "Генерала Мороза" й досі лежать не похованими у лісах в Північній Росії. А державі, яка зробила власне схиблене тлумачення перемоги у Другій світовій громадянською релігією, немає до цього жодної справи.

Зима – ворог чи союзник?

"Генерал Мороз" насправді воює проти обох сторін, але може бути й союзником, за умови, що ваша армія готова до воєнних дій в зимових умовах, добре споряджена та налагодила ефективну логістику.

Так, у німців під Москвою взимку 1941 – 42 років примерзали до землі траки танків, а їхні збройові мастила замерзали вже при температурі –10 градусів, їхні шинелі, пілотки та чоботи не були готові до російської зими, натомість у Червоної армії були теплі кожухи, шапки-вушанки та ватники. Втім, навіть не вони були головним аргументом.

Ним у Другій світовій війні для СРСР став практично невичерпний людський ресурс –червоні командири могли заморозити більше людей, вони гнали тисячі людей у фронтальні атаки просто на забій, їхньою стратегією було закидування м'ясом. Сталін без вагань був готовий сплатити таку ціну і зробив це.

Саме це і є головною російською воєнною мудрістю, від якої не відмовились у Кремлі до сих пір. Стратегія війни "до останнього росіянина", що її нині сповідує Путін, це зайвий раз підтверджує.

Битва біля Чосінського водосховища 2.0

В умовах, коли людей не шкода, можна проводити відносно успішні бойові операції навіть в умовах аномально низьких температур: і при – 30, і при – 40. Це довела китайська армія під час битви на Чосінському водосховищі 1950-го року, коли комуністи ціною величезних втрат (понад 30 тисяч вояків у відношенні приблизно 1 до 25) змогли вичавити війська ООН (в основному американських і британських вояків) з важливого плацдарму.

Це були бої при – 40 між легко озброєним, проте, значно численнішим військом і добре підготовленою та добре озброєною, проте невеликою армією (40 000 проти 120 000 в армії китайських "добровольців").

Американські військові у ході боїв на Чосінському водосховищі, грудень 1950 року / Архівні фото

У підсумку війська ООН відступили під шаленим тиском, але зберегли людей і техніку, "піррову" перемогу святкував Мао Цзедун, якому було чхати на людські втрати.

Нині у КНР битва у Чосінського водосховища стала місцевою "скрєпою", проте, у дні Корейської війни вона такою не була – сили ООН не були розгромлені й китайські полководці не були відзначені вищими нагородами за "перемогу". Натомість американське командування операції нагородили за порятунок людей.

Китайські полонені у ватниках / Архівне фото

Нині китайський досвід 1950-го мріють повторити в Україні росіяни взимку 2022 – 2023 та навіть домовились про "ватники" з КНДР, проте, забувають, що часи змінилися.

Чому зима не допоможе окупантам

Ведення успішних бойових дій взимку є доволі складним, проте, не неможливим, якщо добре підготуватися.

Основні складові успіху зимової війни:

логістика;

матеріальне забезпечення;

техніка та зброя;

вмотивований і добре підготовлений особовий склад.

Усі ці моменти важливі і мають бути наявні одночасно, все це має працювати й не давати збоїв. У ЗСУ з цим наразі все ок – про зимові намети, генератори та комплекти теплої форми почали думати ще влітку – на складах були зібрані сотні тисяч комплектів зимового одягу, нині вони вже "воюють", також створено запас. Зброя від союзників йде стабільним потоком, тили надійні та нема жодних проблем з мотивацією. Українці готові воювати до перемоги та гнати росіян з наших земель.

Повна апатія на російських позиціях – дивіться відео :

Робити вони це будуть у відносному комфорті. Надзвичайно важлива якість зимового одягу – це надійні натівські зразки, що є поєднанням "вічнозеленої класики" та сучасних технологій з чималими "бонусами" і різноманітними технологіями, які роблять одяг легким, зручним, міцним і сухим. Все це надає перевагу в бою. Тоді як російські "мобікі" мерзли, вбивали одне одного та пиячили на полігонах, українські військові готувалися до зимової війни з найкращими інструкторами НАТО.

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Згадаємо відео від СММників ЗСУ про бомбардування російських солдатів "вогами" з безпілотників. Окупанти якісь мляві і неповороткі (усі, крім того, який постійно відкидав від себе снаряди і скорився долі десь з 5 чи 6 разу). Пояснення їхньої апатії не в низькому моральному дусі й не у алкоголізмі (хоча, останнє не виключається), причина –переохолодження (для цього підійде ніч у відкритому полі навіть за плюсової температури).

Так буває, якщо в тебе немає теплого одягу, їжі, підготовлених належним чином укриттів чи траншей, а головне – коли командиру на тебе начхати, адже "баби ще народять" й на твоє місце прийде мерзнути новий невдаха (незабаром Росія планує нову хвилю мобілізації).

Зимова воєнна кампанія 2022 – 2023 буде протистоянням технологічних мембран і ватників. При чому, ватників як у переносному сенсі, так і прямому. Для Другої світової війни це було проривне рішення, адже в нацистів їх не було, але в 21 столітті зимовий одяг, який безнадійно намокає є проблемою, а не вирішенням. Вирішення ж у росіян немає. Хіба допоможуть майстри з КНДР чи Ірану (це був сарказм).

Про проблеми російських окупантів з теплим одягом ми знаємо ще зі зими 2022. У лютому та березні, під час перших тижнів вторгнення, росіяни були одягнені зовсім не по зимовому. Мабуть, сподівалися відігрітися під час параду на Хрещатику. Проте, "щось" пішло не так – і ми побачили чимало роликів, де обморожені окупанти скаржаться, що їм холодно і про них усі забули.

Це, нагадаємо, було ще під час наступу росіян на Київщину, задовго до жестів "доброї волі". Тоді ж ми побачили, що в окупантів немає банальних шкарпеток, а їхні онучі (російською – "портянки") в умовах надвологості та низьких температур стають "зброєю масового ураження". Восени ворог дізнався про відому з часів Ремарка "траншейну стопу" та про те, що обмороження можливе навіть за плюсової температури, а від дегідрації не врятує поїдання снігу.

Нині ситуація не покращилась – Росія не може організувати належне постачання власних вояків теплим одягом і нині в цій країні збирають "краудфандингом" собачу шерсть на шкарпетки для солдат. Втім, схоже, що такі привілеї матимуть лише "пси Кадирова", решті ж доведеться гинути без жодного комфорту. Можливо, комусь все ж перепадуть "тактичні валєнки", що ми їх бачили на фото з навчань у Білорусі, проте, це явно бути штучний товар, який хтивий Лукашенко приберіг для своїх.



Навчання "підсніжників" з носіння тактичних повстяників / фото – МО Білорусі

Скарги на холод і відсутність зимового спорядження нині чи не головний тренд у відео з російськими окупантами. Вони вже мерзнуть й вмирають від переохолодження по 200 осіб на добу, при тому, що календарна зима ще навіть не почалася. А з її приходом проблеми окупантів зростуть у рази. Техніка почне частіше ламатися й замерзати (разом з екіпажами), зростуть витрати палива, (не)перехід на зимову "гуму" призведе до зростання кількості аварій та "забутих" десь у снігах вантажівок – майбутніх "підсніжників".

Поранення чи травма в умовах зимової війни стане смертельним вироком, адже мороз суттєво обмежить дію так званої "золотої години", а російська воєнна медицина, що повністю провалилась у поблажливих умовах літа – осені, знову зробить актуальним популярний за часів Сталіна термін "лікарі-шкідники".

Мороз не жалітиме електродвигуни "ланцетів" та інших споживачів літій-іонних акумуляторів. Генератор для росіян буде дивиною, а буржуйка – провісницею смерті, адже дим демаскуватиме окупантів. У росіян не буде надійного тилу. Давно зникла "зеленка" і посадки вже не є бодай якоюсь надією вижити, сніг не сховає сліди й стане "зрадником", а "Генерал Мороз" вкотре здійснить friendly fire.

Російська пропаганда робить ставку на зиму / Скриншот

Мерзнуть усі однаково, але є нюанс

У таких умовах про жодну мотивацію не буде й мови. Якщо в 1941-му році під Москвою солдати захищали свою батьківщину, нехай і химерну та абсолютно людожерську, то що забув росіянин у грудні 2022 року під Сватовим, на околицях Бахмута чи в Мелітополі? Чи буде він воювати за чужі йому Донецьк, Армянськ чи Ялту. Відповідь на питання відома заздалегідь.

Звісно, від негоди страждають й українські захисники (нещодавні вірусні фото з порівнянням траншей під Бахмутом з бойовими позиціями на Західному фронті Першої світової тому є доказом), проте, показовим є ставлення до особового складу. У ЗСУ воно кардинально відрізняється. В Україні дбають про своїх захисників і роблять усе, щоб вирішити їхні проблеми, натомість окупанти просто завозять нових "мобіків" на позиції.

На відміну від українців російські окупанти не мають мотивації мерзнути, мокнути та терпіти інші "пекельні борошна", бо не розуміють, що забули в цих окопах. Нині саме росіяни опинилися у статусі окупантів, як французи у 1812 чи нацисти у 1941-му. Натомість українці воюють за свою землю з немилосердним ворогом, щоб зупинити геноцид і врятувати Батьківщину.

Як Росія готується до зимової війни – дивіться відео: