Пересуватись містом неможливо: шокуючі кадри із засніженого Сіетлу облетіли мережу

В американському місті Сіетл вирує негода. Вночі у місті випав дощ, а вранці мороз перетворив дороги у ковзанки.

Крига заполонила дороги, тротуари, дерева та автомобілі. Пересування містом майже неможливе.

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Негода зупинила життя міста

Автостанції на деякий час зупинили свою роботу. Міжнародний аеропорт Сіетл-Такома ненадовго закрив усі три злітно-посадкові смуги , що стало "безпрецедентною" ситуацією.

Крім того, відповідні служби перекрили дороги у місті, аби уникнути ДТП. Комунальники не вивозять сміття, а працівники музеїв, театрів та бібліотек не змогли дістатись місця роботи.

Сіетл огорнула крига: дивіться відео

Місцева влада закликала людей по можливості не виходити на вулицю. Проте жителі міста все ж вирішили випробувати новенькі ковзанки.

Автомобілі, навіть нерухомі, через ожеледицю злітали у кювет та сунулись вулицями Сіетла. Крім того, мешканці міста, які все ж наважились вийти на вулицю, були змушені пересуватись рачки.

Через негоду в регіоні вимкнули електропостачання

Майже 15 000 людей залишились без світла. Крига огорнула усі електропроводи, що унеможливимо подачу електрики споживачам.

Наслідки негоди у Сіетлі / Фото The Seattle Times

Містян закликали запастись ліхтариками та батарейками. Також наголосили, на безпечному користуванні генераторами і попросили економити електроенергію, аби стабілізувати ситуацію в регіоні.

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