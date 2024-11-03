Зима 2024 – 2025 в Україні: чи буде на Сході до -30 градусів
Зазвичай найнижча температура повітря взимку в Україні спостерігається у східних областях і на високогір'ї Карпат.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух. Також метеорологиня відповіла, чи будуть цього року на Сході сильні морози.
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Морози на Сході України
Експертка зазначила, ймовірно, що й цей рік не буде винятком. І найнижча температура повітря знову спостерігатиметься у східних областях і на високогір'ї Карпат.
Але спрогнозувати зараз, чи будуть у цьому регіоні 30-градусні морози й де, – неможливо. Поки що ми бачимо, що в цьому році для Сходу країни характерна аномально висока температура повітря,
– наголосила Віра Балабух.
До речі, загалом зима в Україні очікується теплою. Так, середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму.
Метеорологиня зауважила, що упродовж останніх років у нас спостерігається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря взимку.
"За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року", – сказала Віра Балабух.
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Погода на листопад 2024
- Віра Балабух розповіла, що за даними розрахунків світових прогностичних центрів, середня за листопад температура повітря в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму.
- Водночас експертка наголосила, коли буде потепління чи похолодання, сказати з такою завчасністю не можна. Мовляв, достовірно дізнатися, яких значень може сягати температура повітря, можна тільки за 5 діб.
- Також метеорологиня відповіла, чи будуть у листопаді сильні й затяжні дощі.
- "Про те коли будуть опади, яку вони матимуть інтенсивність і тривалість, можна сказати також лише за 5 діб. Тож спрогнозувати зараз чи будуть у листопаді сильні й затяжні дощі неможливо", – підкреслила Балабух.