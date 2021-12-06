Зімітувала викрадення заради кохання: на Полтавщині дівчина вигадала злочин

На Полтавщині 18-річна дівчина вигадала злочин, аби заробити грошей. При цьому нажитись вона планувала на власних батьках, які мали заплатити викуп.

До Миргородського районного відділу поліції 4 грудня звернулась 39-річна жінка. Вона повідомила правоохоронців про зникнення 18-річної доньки.

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Дівчина пішла до магазину та не повернулась

Матір повідомила, що дівчина пішла до сільського магазину та додому так і не повернулась. Через годину на мобільні телефони родичів почали надходити голосові повідомлення про начебто викрадення.

Від сім'ї вимагали перевести певну суму на банківський рахунок. До розшуку дівчини приступили працівники Главку, оперативники та кіберполіція.

Дівчина хотіла втекти до Росії

Вже близько 1:00 ночі згуба знайшлась. Полтавка була на автошляху "Харків – Щербаківка", вона перебувала на міжнародному автомобільному пропуску "Гоптівка". Втікачка хотіла втекти в Росію.

18-річна мешканка Полтавщини пояснила, що мала намір таємно перетнути державний кордон і виїхати до міста Ставропіль, бо там на неї начебто чекав 16-річний хлопець, з яким вона познайомилася через соціальну мережу,

– розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Дівчина пояснила, що вигадала історію з викрадення аби дістати грошей. Батьки втікачки її захоплення росіянином не схвалювали. Зараз юнка перебуває в колі рідних.

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