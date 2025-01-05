Хуртовини та перебої зі світлом: США накриє найсильніший за десятиліття зимовий шторм

На територію Сполучених Штатів насувається потужний зимовий шторм. Він може розтягнутися на 2400 кілометрів та принесе сильні снігопади у низці штатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Зазначається, що значну частину охоплених штормом районів вкриє важкий мокрий сніг товщиною до 30 сантиметрів, інші може очікувати масштабна крижана буря.

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Яким штатам загрожує зимова буря

Шторм почався в суботу, 4 січня, через вологі повітряні маси, що рухалися на північ від Мексиканської затоки. Синоптики очікують, що найбільша кількість опадів чекає на штати Міссурі, Іллінойс, Індіана, Огайо та Західна Вірджинія.

Центр прогнозування штормів також заявив про 3 рівень підвищеного ризику суворої погоди в неділю, 5 січня, для деяких районів Нижньої долини Міссісіпі, а 2 рівень ризику охоплює більшу частину Луїзіани та Міссісіпі. Тим часом губернатори Кентуккі та Вірджинії оголосили надзвичайний стан, а губернатор Меріленда заявив про стан готовності.

Погода у Сполучених Штатах 5 січня 2025 / Фото: National Weather Service

Зазначається, що шторм може супроводжуватися поривчастим вітром, а обмерзання загрожує перебоями з постачанням електроенергії. Національна метеорологічна служба попередила, що громадяни повинні "розглянути можливість відкласти всі поїздки" і що водії "повинні бути надзвичайно обережними, якщо подорож є абсолютно необхідною".

За прогнозами, опади мають закінчитися до понеділка, 6 січня, однак низькі температури у вівторок можуть спричинити додаткові проблеми.