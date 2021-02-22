Хаос та брехня: відомий економіст проаналізував зимовий шторм у Техасі

Найбільші проблеми, як виявилося, були з постачаннями природного газу. Усе світло Техасу взимку зазвичай працює саме завдяки газу, бо місця видобування нафти та трубопроводи замерзають, а електричне опалення мають не всі.

Лауреат Нобелівської премії розбирає причини, через які Техас так сильно постраждав від зимової негоди. "Політики – не боги та не святі", – застерігає Пол Кругман у своєму тексті для NYT.

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Безвідповідальні республіканці

Всесвітньо відомий вчений пояснює: оскільки не боги, то вони приймають погані політичні рішення. Оскільки не святі, часто намагаються уникнути відповідальності за свої провали. Вони або вважають, що зробили те, що й кожен на їхньому місці; або що це провина когось іншого. Деякий час політика щодо відключень електроенергії по всьому Техасу була доволі нормальною.

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Дійсно, лідери штату провадили необдуману політику, що заклала підвалини для катастрофи, а потім намагалися ухилитися від відповідальності. Їхня поведінка була негідною, але ми бачили цю негідність вже неодноразово за останні роки. Однак, все змінилося через день після того, як суворість проблем стала очевидною.

Система не була готова до зимової негоди такого розмаху / Фото Sky News

Республіканці-політики та праві медіа, незадоволені перекиданням звинувачень на їхню сторону, об'єдналися навколо зловісної брехні. Повіривши в теорію, що енергія вітру та сонця спричинила крах електромережі Техасу; а радикальні екологи – винні, що мільйони людей мерзнуть у темряві. Насправді ж, консервативні республіканці керують ним вже ціле покоління.

Що насправді сталося в Техасі

Таке бачення – не звичайне політичне зловживання. Це продовження енергетичної політики, де штурм Капітолію 6-го січня був "фальшивою операцією Антифа". Грубе заперечення реального світу, лише заради уникнення відповідальності й демонізації своїх опонентів. Ще один показник морального та інтелектуального краху американського консерватизму.

Історія ситуації в Техасі виглядає доволі зрозумілою. Як і багато інших штатів, "Одинока Зірка" має частково дерегульований ринок електроенергії. Але ця дерегуляція пішла тут далі, ніж будь-де ще. Наприклад, компаніям не можна встановлювати резервні потужності для боротьби з потенційними надзвичайними ситуаціями. Це зробило електрику дешевшою у нормальні часи, але коли все погано, система залишається вразливою.

Техаські урядовці також ігнорували ризики, пов'язані з екстремальним холодом. Після того, як холодна хвиля у 2011 залишила мільйони техасців без світла, Федеральна комісія з енергетичного регулювання взялася діяти.

Енергетичний острів Вона закликала штат термоізолювати електростанції та труби на майбутнє та вдатися до інших заходів. У відповідь, Техас свідомо Вона закликала штат термоізолювати електростанції та труби на майбутнє та вдатися до інших заходів. У відповідь, Техас свідомо відрізав свою систему від решти США, зробивши її незалежною. Таким чином, позбавившись федеральної регуляції й лише частково виконавши рекомендації.

І сильні морози дійсно прийшли, до яких потужності електроенергії були погано готові.

Техасці були змушені жити без світла / Фото NYT

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Ми бачимо величезне страждання та, ймовірно, велике число смертей. Отже, Техас переживає стихійне лихо, яке було значно погіршене політичними помилками. І чиновники, які це допустили, мають відповісти. Але замість визнати це, починаючи від губернатора Грега Ебботта і далі вниз, покладалися на майже виключно правий медіапул. І звинуватили зелену енергетику, особливо на вітряки.

Сила вітру та світ постправди

Дійсно, Техас генерує багато електрики з вітру, але це лише крапля у морі. Причина у тому, що вітряна енергетика в наші дні зберігає гроші й є ефективною там, де багато дме (як-от у цьому штаті).

З іншого боку, сильний холод змусив вітрові турбіни зупинитись, бо вони були неефективно підготовлені до зими. Але, як сказано вище, така проблема була в усіх секторах, включаючи газ. То чому ж всі зусилля були кинуті на звинувачення вітру?

Причини очевидні: це спосіб для обраних політиків та прибічників вільного ринку зняти з себе відповідальність за провалену дерегуляцію. І спосіб улестити інтереси видобувачів викопного палива, які дають велику частку політичних внесків саме республіканцям. І оскільки прогресивним силам більш до вподоби відновлювальна енергетика, то іншому табору залишається лише ігнорувати кліматичні зміни.

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Але чому вони думають, що за таку очевидну брехню їм нічого не буде? Тому що ті, хто її просувають, знають: вони діють у політичному ландшафті постправди. Якщо 2/3 республіканців вірять, що Антифа штурмували Капітолій, то продати своїй "базі" наратив про техаську електричну катастрофу – практично дитячі забавки.

І якщо ви очікуєте будь-які зміни у політиках, які до цього призвели, не розраховуйте на це. Принаймні, поки Техас залишається республіканським. Беручи до уваги все, що ми раніше побачили, подальша демонізація вітрової енергетики, буде "правити політичний бал" і надалі. А не реалістичне розуміння того, що сталося.