Зінченко може відновитися до матчу з "Челсі"

21-річний футболіст "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко може взяти участь в поєдинку 15-го туру АПЛ проти "Челсі".

Повідомляється, що Олександр уже тренується в спеціальній захисній масці в загальній групі. Англійські ЗМІ вірять, що українець знову зіграє в основі "Ман Сіті".

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24 Канал писав, що Олександр Зінченко отримав травму носа у матчі проти "Борнмуту" в рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (3:1).

В одному з епізодів українця травмував партнер по команді. Фернандіньо у верховій боротьбі заїхав ліктем по носі Зінченку. В результаті ніс Олександра виявився розбитий, а Хосеп Гвардіола випустив замість українця Фабіана Делфа.

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