Зінченко пропустив матч "Манчестер Сіті" через проблеми зі здоров'ям

Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко пропустив матч 1/16 Кубка Англії з "Бернлі".

Зінченко пропустив матч проти "Бернлі" (5:0) в 1/16 фіналу Кубка Англії через проблеми зі здоров'ям, повідомляє журналіст Goal Сем Лі.

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"Делфі і Зінченко не повністю здорові. Про проблеми Менді не повідомлялось", – написав журналіст.

Delph and Zinchenko not fully fit. No reported problems for Mendy — Sam Lee (@Sammy_Goal) 26 января 2019 г.

24 канал писав, що "Манчестер Сіті", за який грає Олександр Зінченко, оформив вихід у фінал одного з внутрішніх Кубків, здолавши на виїзді "Бертон" (1:0). Зінченко може стати першим українцем, який двічі завоює Кубок англійської ліги.

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