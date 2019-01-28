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      Зінченко пропустив матч "Манчестер Сіті" через проблеми зі здоров'ям

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      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

      Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко пропустив матч 1/16 Кубка Англії з "Бернлі".

      Зінченко пропустив матч проти "Бернлі" (5:0) в 1/16 фіналу Кубка Англії через проблеми зі здоров'ям, повідомляє журналіст Goal Сем Лі.

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      "Делфі і Зінченко не повністю здорові. Про проблеми Менді не повідомлялось", – написав журналіст.

      24 канал писав, що "Манчестер Сіті", за який грає Олександр Зінченко, оформив вихід у фінал одного з внутрішніх Кубків, здолавши на виїзді "Бертон" (1:0). Зінченко може стати першим українцем, який двічі завоює Кубок англійської ліги.

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      Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
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