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      Зінченко та Фабрегас можуть стати одноклубниками

      222 Читать новость на русском
      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко / twitter.com

      Турецький "Фенербахче" зацікавлений у підписанні українського півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

      Стамбульський клуб склав шорт-лист пріоритетних зимових придбань, куди увійшов українець, повідомляє Fanatik.

      Читайте також: Зінченко потужним ударом вивів "Манчестер Сіті" в чвертьфінал: відео

      Крім Зінченка, "Фенербахче" хоче посилитися Бураком Їлмазом, Арбером Зенелі, Сеском Фабрегасом і Томасом Вермаленом.

      Наразі "Фенербахче" перебуває на передостанньому місці в чемпіонаті Туреччини.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Манчестер Сіті Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
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