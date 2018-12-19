Зінченко та Фабрегас можуть стати одноклубниками
Турецький "Фенербахче" зацікавлений у підписанні українського півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.
Стамбульський клуб склав шорт-лист пріоритетних зимових придбань, куди увійшов українець, повідомляє Fanatik.
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Крім Зінченка, "Фенербахче" хоче посилитися Бураком Їлмазом, Арбером Зенелі, Сеском Фабрегасом і Томасом Вермаленом.
Наразі "Фенербахче" перебуває на передостанньому місці в чемпіонаті Туреччини.
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Джерело: 24 Канал
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