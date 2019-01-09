Зінченко вийшов у старті "МанСіті" на кубковий матч

Український футболіст Олександр Зінченко потрапив до стартового складу "Манчестер Сіті" на півфінальний матч Кубка футбольної ліги Англії.

Зінченко зіграє на вже традиційній позиції лівого захисника.

Читайте також: Зінченко зізнався, за який клуб завжди мріяв зіграти

Протистоятиме "Манчестер Сіті" клуб "Бертон", який представляє Першу лігу (третій за силою дивізіон у Англії).

У випадку перемоги, "МанСіті" зіграє у фіналі з "Тоттенхемом", який напередодні обіграв у півфіналі "Челсі".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram