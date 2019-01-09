Зінченко вийшов у старті "МанСіті" на кубковий матч
Український футболіст Олександр Зінченко потрапив до стартового складу "Манчестер Сіті" на півфінальний матч Кубка футбольної ліги Англії.
Зінченко зіграє на вже традиційній позиції лівого захисника.
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Протистоятиме "Манчестер Сіті" клуб "Бертон", який представляє Першу лігу (третій за силою дивізіон у Англії).
У випадку перемоги, "МанСіті" зіграє у фіналі з "Тоттенхемом", який напередодні обіграв у півфіналі "Челсі".
Джерело: 24 Канал
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