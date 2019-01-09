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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Зінченко вийшов у старті "МанСіті" на кубковий матч

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      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко

      Український футболіст Олександр Зінченко потрапив до стартового складу "Манчестер Сіті" на півфінальний матч Кубка футбольної ліги Англії.

      Зінченко зіграє на вже традиційній позиції лівого захисника.

      Читайте також: Зінченко зізнався, за який клуб завжди мріяв зіграти

      Протистоятиме "Манчестер Сіті" клуб "Бертон", який представляє Першу лігу (третій за силою дивізіон у Англії).

      У випадку перемоги, "МанСіті" зіграє у фіналі з "Тоттенхемом", який напередодні обіграв у півфіналі "Челсі".

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      Теги: Футбол Спорт Олександр Зінченко Манчестер Сіті
      Джерело: 24 Канал
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