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      Зінченко забив дивовижний гол за "Манчестер Сіті": відео

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      Зінченко забив гол за Манчестер Сіті – відео
      Зінченко забив гол за Манчестер Сіті – відео / Getty Images

      Український футболіст Олександр Зінченко забив дебютний гол за англійський "Манчестер Сіті".

      Українець відзначився за "городян" в рамках 1/2 фіналу Кубку Англійской футбольної ліги проти "Бертон Альбіон".

      Читайте також: Зінченко вийшов у старті "МанСіті" на кубковий матч

      На цей час "Бертон Альбіон" виступає в Футбольній лізі 1, третьому за значущістю дивізіоні в системі футбольних ліг Англії.

      Олександр забив прекрасним ударом здалеку.

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      Теги: Футбол Спорт Манчестер Сіті Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
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