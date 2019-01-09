Зінченко забив дивовижний гол за "Манчестер Сіті": відео
Український футболіст Олександр Зінченко забив дебютний гол за англійський "Манчестер Сіті".
Українець відзначився за "городян" в рамках 1/2 фіналу Кубку Англійской футбольної ліги проти "Бертон Альбіон".
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На цей час "Бертон Альбіон" виступає в Футбольній лізі 1, третьому за значущістю дивізіоні в системі футбольних ліг Англії.
Олександр забив прекрасним ударом здалеку.
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Джерело: 24 Канал
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