Зінченком цікавиться ще один клуб англійської Прем'єр-ліги
Півзахисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив у сферу зацікавленості клубу АПЛ "Ньюкасла".
Про це повідомляє англійський журналіст Тім Неш у своєму Twitter. За його словами, "Ньюкасл" активно веде переговори з українським футболістом.
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"Зінченко все ще визначається зі своїм майбутнім, а "Ньюкасл" почав полювати на гравця збірної України. Він хоче поговорити з керманичем "Сіті" Хосепом Гвардіолою після тренування перед прийняттям рішення", – написав репортер.
Нагадаємо, Олександр розпочав підготовку до нового сезону з "Манчестер Сіті". Разом з партнерами по команді українець провів перше тренувальне заняття після виходу з відпустки.
Додамо, що ще одним варіантом продовження кар'єри у Зінченка є перехід у "Вулверхемптон". "Вовки" готові заплатити за українця 16 млн фунтів з бонусами.