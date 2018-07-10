Зінченком цікавиться ще один клуб англійської Прем'єр-ліги

Півзахисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив у сферу зацікавленості клубу АПЛ "Ньюкасла".

Про це повідомляє англійський журналіст Тім Неш у своєму Twitter. За його словами, "Ньюкасл" активно веде переговори з українським футболістом.

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"Зінченко все ще визначається зі своїм майбутнім, а "Ньюкасл" почав полювати на гравця збірної України. Він хоче поговорити з керманичем "Сіті" Хосепом Гвардіолою після тренування перед прийняттям рішення", – написав репортер.

Zinchenko, 21, is still to decide his future, with Newcastle also in the hunt for the Ukraine international. He wanted to talk to City boss Pep Guardiola after training today before making a decision. — Tim Nash (@TimNash_1) 9 липня 2018 р.

Нагадаємо, Олександр розпочав підготовку до нового сезону з "Манчестер Сіті". Разом з партнерами по команді українець провів перше тренувальне заняття після виходу з відпустки.

Додамо, що ще одним варіантом продовження кар'єри у Зінченка є перехід у "Вулверхемптон". "Вовки" готові заплатити за українця 16 млн фунтів з бонусами.