12:07
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Зінченком цікавиться ще один клуб англійської Прем'єр-ліги

89 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко

Півзахисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив у сферу зацікавленості клубу АПЛ "Ньюкасла".

Про це повідомляє англійський журналіст Тім Неш у своєму Twitter. За його словами, "Ньюкасл" активно веде переговори з українським футболістом.

Читайте також: Зінченко разом з "Манчестер Сіті" розпочав підготовку до нового сезону: відео

"Зінченко все ще визначається зі своїм майбутнім, а "Ньюкасл" почав полювати на гравця збірної України. Він хоче поговорити з керманичем "Сіті" Хосепом Гвардіолою після тренування перед прийняттям рішення", – написав репортер.

Нагадаємо, Олександр розпочав підготовку до нового сезону з "Манчестер Сіті". Разом з партнерами по команді українець провів перше тренувальне заняття після виходу з відпустки.

Додамо, що ще одним варіантом продовження кар'єри у Зінченка є перехід у "Вулверхемптон". "Вовки" готові заплатити за українця 16 млн фунтів з бонусами.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 4648
К какой цивилизации принадлежит Украина?
сьогодні, 12:02 К какой цивилизации принадлежит Украина?
Катерина Одарченко 27
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
737
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Слава Україні: як хорвати та українці спровокували скандал на ЧС-2018
сьогодні, 12:01 Слава Україні: як хорвати та українці спровокували скандал на ЧС-2018
Яніна Ткачук 40
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Чому росте курс гривні: пояснення від економіста
 6 квітня , 16:33
Охорона Путіна грубо відштовхнула ветерана на параді в Москві: відео інциденту
 9 травня , 14:49
Україна виграла у Росії ще одну резонансну справу в Гаазі
9 травня , 21:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук