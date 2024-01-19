Батько голови ЛОВА купив будинок у центрі Львова: його вартість сягає 85 мільйонів

У Львові 19 січня відбувся аукціон з продажу будівлі, де раніше розміщувався Інститут банківської справи. Найвищу ставку запропонувала компанія, яка належить батьку очільника ЛОВА Максима Козицького – Зіновію Козицькому.

Зараз у цьому будинку працює редакція сайту Lviv.Media, який належить родині Козицьких. Цю будівлю компанія Зиновія Козицького орендувала з 2018 року.

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Деталі купівлі будинку

У п’ятницю, 19 січня, відбувся аукціон із продажу будівлі на проспекті Шевченка, 9 у Львові. Вона є на балансі "Інституту модернізації змісту освіти", а раніше у цьому приміщенні був Інститут банківської справи.

Стартова ціна триповерхової будівлі площею 1382 метрів квадратних становила 11,77 мільйона гривень (тобто 8,5 тисяч гривень або 225 доларів за квадратний метр). Переможцем аукціону стало ТОВ "АйКю Холдинг", яке запропонувало 85 мільйонів гривень. Це 61,5 тисячі гривень або 1600 доларів за квадратний метр.

Відомо, що ця компанія належить Зіновію Козицькому – батьку голови Львівської ОВА Максима Козицького. Окрім цього ТОВ "Айкю Холдинг" орендувала будівлю у Фонду держмайна із лютого 2018 року. У цій будівлі розташовані конференц-центр IQholding і сайт новин Lviv.Media, власником яких виступає Козицький.

Повідомляється, що другу найбільшу суму за будівлю в центрі Львова у вигляді 67,678 мільйона, запропонувало ТзОВ "Магура Тек" із "Альтерра Груп" Дмитра і Вікторії Ковальчуків. Третю найбільшу ставку зробила фінансова компанія "Кредит Капітал". Вони запропонували всього на 223 гривні менше за попередників.

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