Зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон показала фігуру у нетиповій фотосесії

Голлівудська актриса Дакота Джонсон прикрасила обкладинку нового номеру італійського глянцю Grazia.

28-річна актриса з'явилася на сторінках журналу в нарядах з весняно-літніх колекцій таких брендів, як Gucci, Versace, Rodarte і Juan Carlos Obando.

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Автором зйомки виступила популярний кінорежисер і фотограф Джіа Коппола.

Дакота Джонсон для Grazia

Про зйомку

За словами Джонсон, раніше вона не працювала з фотографом, який взяв би на себе сміливість робити зйомку для глянцевих видань в подібному стилі.

"Ми дружили, коли були зовсім молоденькими дівчатами. Ми росли в Лос-Анджелесі, відвідували одні й ті ж місця і обидві дихали атмосферою кіно завдяки нашим батькам. Як не дивно, ця фотосесія - наш дебют в якості команди, адже раніше ми жодного разу не працювали разом. І мушу визнати, що для мене ця робота стала справжнім відкриттям", – зізнається Дакота.

Про новий фільм

Як відомо, на початку лютого відбулася прем'єра заключного фільму трилогії "50 відтінків свободи".

Джонсон зазначила, що будувати кар'єру актриси після участі в такому великому і скандальному проекті, непросто, оскільки її ім'я тепер міцно асоціюється з образом Анастейші Стіл (героїня Дакоти Джонсон) та, на думку деяких режисерів, може заважати їй грати інші серйозні ролі в кіно.

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Актриса також розповіла, що отримала від італійського режисера Луки Гуадьяніно пропозицію знятися в рімейку класичного хоррора Даріо Ардженто під назвою "Суспірія".

"Зйомки у фільмі Суспірія стали для мене справжнім випробуванням. Під час зйомок щодня мене переповнювали сильні емоції. Для мене це був стресовий досвід і водночас, як актриса, я відчула неймовірне задоволення. Я вдячна Луці Гуадьяніно за можливість працювати з ним. Я відчуваю, що ця співпраця зробила мене більш дорослою не тільки, як актрису, але і як людину", – зізналася зірка.