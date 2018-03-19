Зірка фільму "Фантастичні звірі" Едвард Редмейн вдруге став батьком

Оскароносний актор, зірка фільмів "Фантастичні звірі" та "Дівчина з Данії" Едвард Редмейн та його дружина Ханна стали батьками вдруге.

У подружжя народився син. Едді та Ханна повідомили про радісну подію в The Times. Також пара виховує донку Айріс, який виповниться влітку два роки.

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"10-го березня 2018-го року в Ханни (Бегшоу) та Едварда народився син, Люк Річард Бегшоу, брат Айріс", – сказано у повідомленні.

Едвард Редмейн та його дружина Ханна тепер мають двох дітей

Нагадаємо, Редмейн та Бегшоу одружилися в грудні 2014-го після двох років стосунків. Ханна працює в сфері піару.