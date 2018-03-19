Зірка фільму "Фантастичні звірі" Едвард Редмейн вдруге став батьком
Оскароносний актор, зірка фільмів "Фантастичні звірі" та "Дівчина з Данії" Едвард Редмейн та його дружина Ханна стали батьками вдруге.
У подружжя народився син. Едді та Ханна повідомили про радісну подію в The Times. Також пара виховує донку Айріс, який виповниться влітку два роки.
Читайте також: Вагітна сестра Кім Кардашян влаштувала гламурну вечірку перед народженням первістка
"10-го березня 2018-го року в Ханни (Бегшоу) та Едварда народився син, Люк Річард Бегшоу, брат Айріс", – сказано у повідомленні.
Едвард Редмейн та його дружина Ханна тепер мають двох дітей
Нагадаємо, Редмейн та Бегшоу одружилися в грудні 2014-го після двох років стосунків. Ханна працює в сфері піару.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі