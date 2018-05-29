Зірка "Гаррі Поттера" Метью Льюїс одружився: чарівне фото з церемонії

Британський актор Метью Льюїс у 28 років вирішив поставити крапку на холостяцькому житті. Зірка фільмів про Гаррі Поттера одружився.

Обраницею Метью Льюїса стала його чарівна дівчина Анджела Джонс. Актор, який отримав найбільшу популярність за роль Невілла Долгопупса в фільмах "Гаррі Поттер", потішив своїх прихильників радісною новиною на сторінці в Instagram.

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Британець розмістив фото, на якому молодята у весільному вбранні щасливо позують перед камерою. Метью Льюїс, за традицією, вбрав на церемонію вінчання розкішний чорний костюм з білою сорочкою. Зірковий наречений доповнив свій святковий "лук" метеликом та чарівною бутоньєркою, яка пасувала до букета нареченої.

Водночас Анджела Джонс красувалась біля актора в розкішній сукні з мереживом. Дівчина обрала для особливої події приталене плаття з невеликим шлейфом. Елегантна зачіска та макіяж дуже пасували чарівній білявці.

Допис, поширений Matthew Lewis (@mattdavelewis) 28 Тра 2018 р. о 9:46 PDT

Відомо, що церемонія вінчання пройшла в Італії. Деталі весілля Метью Льюїс сповістив у кумедному дописі.

Я не тільки пропустив виступ Arctic Monkeys (британський рок-гурт, – ред.) в Лос-Анджелесі, але й під час поїздки до Італії моя дівчина змусила мене одружитися,

– жартівливо написав Метью Льюїс.

Зазначимо, що пара оголосила про заручини ще в грудні 2016 року. Метью Льюїс та Анджела Джонс познайомились на початку 2016-го під час одного із заходів компанії Universal Studios, в якій працювала дівчина.