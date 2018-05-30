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Зірка "Гладіатору" здивував своїм постарілим виглядом: фото

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Рассел Кроу у фільмі
Рассел Кроу у фільмі "Гладіатор" 2000-го року / Фото з відкритих джерел

Голлівудський актор Рассел Кроу, якому сьогодні налічується 54 роки, вразив своїх шанувальників розповнілою фігурою та постарілим обличчям. Зірка "Гладіатору" гуляв зі своєю помічницею у парку Лондона, чим привернув неабияку увагу.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Для прогулянки столицею Великобританії Рассел обрав вільні шорти і майку, які не приховували зміни в його фігурі. Як повідомляють, актор приїхав у Лондон для участі в одному з телевізійних британських шоу, через що мав вільний час для прогулянок.

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Постарілий Рассел Кроу


Постарілий Рассел Кроу в одному з британських ток-шоу

Зайву вагу актор набрав ще в 2016 році, коли знімався в одному з фільмів і поки йому не вдалося скинути набрані кілограми. Кроу також відзначився неабиякими змінами в зовнішності через густу сиву бороду. Однак зірка Голлівуду зовсім не комплексував через у зовнішності і усміхався всім перехожим та папараці зі своєю помічницею.

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Постарілий Рассел Кроу з помічницею


Постарілий Рассел Кроу з помічницею


Постарілий Рассел Кроу з помічницею

Варто нагадати, що Рассел Кроу здобув популярність не лише після зйомок у фільмі "Гладіатор", а й після таких кінокартин як "Ігри розуму", "Нокдаун" та інші.


Рассел Кроу у фільмі "Гладіатор" 2000-го року

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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