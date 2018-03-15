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Зірка "Гри престолів" прикрасила руку новим татуюванням: миловидне фото

1325 Читать новость на русском
Софі Тернер
Софі Тернер / www.gettyimages.in

Британська актриса Софі Тернер вирішила "набити" нове ніжне татуювання на своїй руці. Тепер на її тілі красується чарівний малюнок кролика.

Фото з новим татуюванням зірка залишила у своєму Instagram.

Майбутня дружина співака Джо Джонаса обрала мінімалістичний ескіз, а саме – контурний малюнок кролика, виконаний у двох кольорах. Тіло кролика обрамлене чорним кольором, а згинок шиї – червоним.

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Достеменно невідомо, чому зірка серіалу "Гра престолів" обрала саме такий ескіз. В ЗМІ припускають, що у 2016 році на вечірку з нагоди Хелловіна Тернер одягла костюм кролика, і це відбулось в той день, коли вона вперше з’явилась на публіці разом з коханим Джо.


Софі Тернер (у правому верхньому куті) в романтичних білих вушках та Джо Джонас (зліва від неї)

Можливо, цей день був особливим для пари, і актриса вирішила закарбувати його у формі малюнка на своєму тілі.

До слова, в Тернер є ще одне особливе татуювання, – вона разом з подругою та колегою по "Грі престолів" – Мейсі Вільямс – зробили ідентичні татуювання на руках у вигляді тексту "07.08.09". Як відомо, актриси зробили однакові тату в честь новини про їхні спільні зйомки в серіалі "Гра престолів".

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Однакові татуювання Мейсі Вільямс (зліва) і Софі Тернер (справа)

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Тату
Джерело: 24 Канал
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