Зірка "Гри престолів" Софі Тернер кардинально змінила імідж: фото

Британська кіноактриса Софі Тернер стала відомою після того, як зіграла рудоволосу Сансу Старк у знаменитому серіалі "Гра престолів". У житті Софі могла похизуватися довгим білявим волоссям, однак дівчина вирішила кардинально обстригти довжину волосся і змінити відтінок блонду. Так, її вже встигли порівняти з іншим персонажем серіалу – Дейенеріс Таргарієн.