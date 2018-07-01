Зірка "Гри престолів" Софі Тернер кардинально змінила імідж: фото
Британська кіноактриса Софі Тернер стала відомою після того, як зіграла рудоволосу Сансу Старк у знаменитому серіалі "Гра престолів". У житті Софі могла похизуватися довгим білявим волоссям, однак дівчина вирішила кардинально обстригти довжину волосся і змінити відтінок блонду. Так, її вже встигли порівняти з іншим персонажем серіалу – Дейенеріс Таргарієн.
Дівчина опублікувала світлини у новому образі білявки на своїй сторінці в Instagram.
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"Новий початок", – прокоментувала свій імідж Софі Тернер.
До слова, кіноактор, який зіграв головну роль Джона Сноу в серіалі "Гра престолів", Кіт Харінгтон також планує кардинально змінити свій образ після завершення зйомок останнього восьмого сезону. А саме, за його словами, постригти волосся, стати менш упізнаваним і зробити щось абсолютно нове.