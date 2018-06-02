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Зірка "Гри престолів" зізнався про феноменальну секретність сценарію 8 сезону

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Ніколай Костер-Вальдау в
Ніколай Костер-Вальдау в "Грі престолів" / НВО

Один з головних героїв популярного серіалу "Гра престолів" Ніколай Костер-Вальдау дав відверте інтерв’ю, в якому розповів, що через масові витоки сценарію минулих сезонів, до безпеки фіналу серіалу підійшли з неймовірною суворістю.

За словами виконавця ролі Джеймі Ланістера, телеканал HBO намагатиметься вберегтись від атак хакерів неймовірними способами.

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– Цього разу все дуже суворо. Цього року все досягло якогось божевільного рівня. Тепер ми отримуємо сценарій в цифровому вигляді, і як тільки ми знімаємо сцену – вона видаляється зі сценарію. Як в "Місії нездійсненній". Вона просто самознищується,
– здивував заявою Костер-Вальдау.

Кіноактор також додав, що він радий, що завершує цей шлях, оскільки час знімань у стрічці "Гра престолів" зайняв цілих 9 років.

 

Нагадаємо, що восьмий, останній сезон "Гри престолів", за чутками ЗМІ вийде в 2019 році. Ще осінню 2017 року розпочались зйомки фінального сезону, де за спостереженнями фанатів в Північній Ірландії вже відзняли декілька ключових сцен.

Чим відомий серіал "Гра престолів"?Фентезійний серіал під назвою "Гра престолів" створено на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події серіалу, який виходить на каналі HBO з 2011 року, вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому сюжети шостого, сьомого та восьмого (останнього) сезону базуються на чорнових варіантах книг, які ще не вийшли, консультаціях Мартіна і сюжетних напрацюваннях авторів "Гри престолів".

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гра престолів
Джерело: 24 Канал
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