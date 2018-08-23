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Зірка "Карткового будинку" Робін Райт засвітила струнку фігуру в купальнику

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Робін Райт і Клемент Жироде
Робін Райт і Клемент Жироде / www.dailymail.co.uk

Кіноактриса Робін Райт, яка зіграла роль Клер Андервуд в серіалі "Картковий будинок", навіть у 52-річному віці не забуває слідкувати за власною фігурою. Днями зірка насолоджувалась відпочинком в компанії чоловіка – 31-річного Клемента Жироде. Як відомо, пара таємно побралась в липні цього року, незважаючи на більше ніж 20-річну різницю у віці.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

За інформацією видання, подружжя зараз перебуває у весільній подорожі на Ібіці. Папараці вдалось зафіксувати на пляжі двох закоханих, які безтурботно засмагали під сонцем та відпочивали від важких буднів. Актриса і топ-менеджер модного будинку Saint Laurent цілувались, плавали у морі та просто насолоджувались компанією одне одного.

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Робін Райт і Клемент Жироде

На знімках жінка приміряла стильний купальник рожевого кольору, який вдало підкреслював її стрункі форми. Схоже, зірка багато часу тренується в спортзалі, оскільки можна побачити її рельєфний прес та м’язисті плечі. Її коханий Клемент у свою чергу одягнув для відпочинку чорні шорти.

Головна героїня серіалу "Картковий будинок" на початку серпня також опублікувала у своєму Instagram фото з відпочинку, на якому приміряла смугасту сорочку та капелюшок. Зірка сиділа на яхті, ховаючись від палаючого сонця, і виглядала неймовірно щасливою.

 

Хто така Робін Райт?Голлівудська акторка, яка зігрла ролі у фільмах "Той, що біжить по лезу", "Форрест Гамп", "Постовий на перехресті", "Людина, яка змінила все", "Наднебезпечний", "Беовульф" та ін. Починала свою кар'єру Робін Райт із популярного серіалу "Санта-Барбара", в якому вона зіграла Келлі Кепвелл. Чимале визнання її таланту принесла роль дружини президента Клер Андервуд у серіалі "Картковий будинок". До 2010 року Робін Райт була одружена з Шоноп Пеном. Акторка має двох дітей.

Теги: LifeStyle Еротика Голлівуд відпочинок
Джерело: 24 Канал
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