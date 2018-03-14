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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Зірка Spice Girls показала пікантне фото, де їй роблять 5 косметичних процедур одночасно

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Мел Бі
Мел Бі / www.usmagazine.com

Схоже, краса справді потребує неабияких жертв та часу. 42-річна виконавиця Мелані Браун, яка стала однією із засновниць легендарного жіночого поп-гурту Spice Girls, показала, як проходить її "звичайний недільний день".

Курйозну і водночас пікантну світлину Мел Бі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії артистка лежить повністю роздягненою, не рахуючи рушників: вона відпочиває у себе в спальні, а над нею схилилася ціла команда стилістів.

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Звичайна неділю у мене вдома. Розбираю робочу пошту і готуюся до шоу "America's Got Talent 2018" ("Америка має талант 2018") в своїй спальні. Ось так після автозасмаги по всьому тілу ми одночасно робимо макіяж, зачіску, манікюр і педикюр,
– поділилася британська співачка.


Мелані Браун працює і "наводить красу" водночас

Як відомо, у новому сезоні шоу талантів "America's Got Talent" Мелані Браун знову очолить суддівство разом з коміком Хоуі Манделем і моделлю Хайді Клум.


Мелані Браун (зліва) в складі журі на "America's Got Talent"

Нагадаємо, що гурт Spice Girls, в якому Мел Бі була однією з вокалісток, нещодавно оголосив про своє возз’єднання та натякнув на плани про світове турне.

Теги: LifeStyle Музика Краса Spice Girls
Джерело: 24 Канал
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