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Зірка "Сватів" Анна Кошмал вагітна первістком

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Анна Кошмал вагітна первістком
Анна Кошмал вагітна первістком / Instagram

23-річна українська актриса Анна Кошмал оголосила, що вперше стане мамою. У зв'язку з цим, на головні ролі у новому фільмі "Скажене весілля" довелося шукати інших акторів.

У Києві, 31 травня, розпочалися зйомки повнометражного фільму "Скажене весілля". Ще рік тому продюсер фільму, телеведучий Юрій Горбунов заявляв, що планує запросити на роль нареченого і нареченої акторів Омара Сі ("1 + 1") і Анну Кошмал ("Свати"). Проте напередодні стало відомо, що головні ролі у фільмі "Скажене весілля" зіграють інші актори – українка Поліна Василина і француз Джиммі Воха-Воха, пише "Сегодня".

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Юрій Горбунов розповів, що причина заміни Анни Кошмал стала її вагітність.

Коли Анна Кошмал оголосила про те, що чекає дитину, ми зрозуміли, що не вкладаємося в наші графіки, і почали шукати інших героїнь. Потім ми знайшли Поліну і дуже зраділи її кандидатурі. Але коли ми представили поруч з нею Омара Сі і зрозуміли, що вони абсолютно один одному не підходять. Омар виявився більше схожим на її батька, ніж нареченого,
– зазначив Горбунов.


Юрій Горбунов – один з продюсерів фільму / Інформатор

Продюсер додав, що Омар Сі готовий був зніматися і за "ті гроші, які йому пропонували". Крім того, французькому актору дуже сподобався сценарій. Проте на роль нареченого обрано Джиммі Воха-Воха. 

Як наголошує Горбунов, з "Поліною вони відмінно виглядають".


Головні герої фільму Катя (Поліна Василина) і Франсуа (Джиммі Воха-Воха) /  Інформатор

Теги: LifeStyle Новини України Кіно Новини культури Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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