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Зірка "Володаря кілець" Іен Маккеллен розкритикував кіноіндустрію за расизм і гомофобію

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Іен Маккеллен
Іен Маккеллен / Фото з відкритих джерел

Ветеран британської сцени, 78-річний актор Іен Маккеллен, який зіграв Гендальфа в кінотрилогії "Володар кілець", в інтерв'ю виданню розкритикував Голлівуд за расизм і гомофобію.

Актор засудив кіноіндустрію за утиски прав меншин на екрані, пише The Guardian.

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 Іен Маккеллен

Маккеллен прокоментував, чи варто показувати молодого Дамблдора явним гомосексуалістом в сіквелі стрічки "Фантастичні тварини і де вони мешкають".

"У Голлівуді тільки недавно виявили, що в світі існують темношкірі люди. Голлівуд протягом усієї своєї історії знущався з жінок. І геїв не існує", – заявив актор.

Він також додав, що драма 1998 року "Боги і монстри" режисера Білла Кондона стала тим рідкісним винятком, коли Голлівуд підняв питання гомосексуалізму.

"Це той самий момент, коли Голлівуд, нарешті, визнав, що навколо є геї, хоча половина Голлівуду – геї", – сказав Маккеллен.

Зазначимо, в 2016 році Маккеллен засудив кінопремію Оскар за те, що вона не вручає нагороди відкритим геям.

"Жоден відкритий гей не отримував Оскар. Цікаво, це випадковість чи політика? Том Хенкс, Філіп Сеймер Хоффман і Шон Пенн отримували нагороду за кращу чоловічу роль, зображуючи на екрані геїв. А може варто дати нагороду мені за те, що я грав натурала?", – заявив актор.

Теги: LifeStyle ЛГБТ Кіно
Джерело: 24 Канал
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