Росіяни звозять "зірок" до Маріуполя: Андрющенко сказав, яка мета ворога

Російські загарбники продовжують знущатися з українського Маріуполя. Росія фактично знищила місто, а тепер цинічно звозить туди різних "селебриті" та знімає розважальні шоу.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, яка мета такої інформаційної кампанії ворога та на кого вона спрямована. За його словами, всі ці візити у Маріуполь пов'язані з зовнішньою політикою країни-агресорки.

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Велика інформаційна кампанія

"Зірки" різного роду, зокрема й іноземці, потужно їдуть в Маріуполь. Одночасно з цим посилюються вироки псевдосуду так званих квазідержав нашим військовополоненим за незрозумілі злочини, які вони не скоювали.

Це все працює як єдина машина. Приїжджає "співачка", а потім розповідає буцімто в Маріуполі були не ЗСУ, а нацисти. Згодом все це підкріплюється винесення вироків українським бійцям за вигадані злочини,

– сказав Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя зауважив, що ця велика інформаційна кампанія насамперед спрямована на партнерів чи потенційних союзників Росії.

Ця казочка про нацистів посилюється. Це все шито білими нитками й здавалося, що розумні люди мають розуміти, але ні. Або люди не такі розумні, або воно так подається для тих, хто не розуміє, що відбувається,

– зазначив Андрющенко

Подібні "акції" відбувалися у 2013 – 2014 роках. Зараз це все транслюється виключно на території Китаю, Північної Кореї, в країнах Азії, Африки тощо.

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