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Зірки фільму "Аквамен" знялись у яскравому фотосеті

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Актори фільму "Аквамен"
Актори фільму "Аквамен" / ew.com

Акторський склад фантастичного фільму "Аквамен" від DC Comics і Warner Brothers взяв участь в ексклюзивному фотосеті в рамках фестивалю Comic-Con 2018.

Грандіозний фестиваль Comic-Con 2018, який відбувався з 18 по 22 липня в Сан-Дієго, США, зібрав не лише мільйонів шанувальників кіно з усього світу, а й зірок Голлівуду.

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Так, одними з них стали актори з майбутнього фільму "Аквамен", який на фестивалі представив свій довгоочікуваний трейлер. Зірки Джейсон Момоа, який виконав головну роль у фільмі, Ніколь Кідман, Ембер Хьорд, Ях'я Абдул-Матін II і Патрік Вілсон взяли участь в яскравій фотосесії для видання Entertainment Weekly.


Актори фільму "Аквамен"


Джейсон Момоа


Ембер Хьорд


Ніколь Кідман


Джейсон Момоа


Патрік Вілсон


Джейсон Момоа і Патрік Вілсон

Світова прем’єра супергеройського фільму відбудеться 21 грудня 2018 року.

Теги: LifeStyle Голлівуд Ніколь Кідман Ембер Хьорд Кіно
Джерело: 24 Канал
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