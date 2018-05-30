17:47
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Зіркова попелюшка: Періс Джексон втекла з модного показу без взуття

531 Читать новость на русском
Періс Джексон
Періс Джексон

Донька легендарного співака Майкла Джексона – модель Періс Джексон – відзначилась несподіваною витівкою на модному круїзному показі бренду Dior. Зірка раптово покинула шоу та показала потім фото без взуття.

25 травня у Франції відбувся модний показ круїзної колекції бренду Dior. Світський захід відбувся у замку Шантійї, що неподалік Парижа. Дизайнери оригінально підійшли до створення шоу, залучивши коней та чарівних вершниць у сукнях. 

Читайте також: Розкішний корабель і багато зірок: в Парижі відбувся показ Chanel Resort 2019

Модний показ став однією з найочікуваніших подій у Франції. На світський захід завітали голлівудські знаменитості, зокрема, модель Періс Джексон, яка є донькою покійного Майкла Джексона. Однак зірка вирішила не затримуватись до кінця шоу, а на початку дійства несподівано покинула замок Шантійї. При цьому Періс Джексон, яка була вбрана в розкішну сукню з кольоровим притном та розкішні босоніжки, роззулась неподалік від місця проведення показу. 

"Пішла раніше і зробила ось що", – написала Періс Джексон, додавши фото, на якому вона стояла босоніж під час дощу та насолоджувалась стихією. 

У західних ЗМІ одразу ж припустили, що причиною такої витівки Періс Джексон була концепція шоу. Дизайнери Dior вирішили створити колекцію в стилі Марії Грації-К’юрі. Темою модного шоу стало мексиканське жіноче родео. Саме залучення тварин до шоу змусило Періс Джексон покинути показ Dior Cruise 2019.

Читайте також: Чим вразила нова круїзна колекція Prada Resort 2019: яскраві фото з подіуму

Як відомо, донька Майкла Джексона є однією з американських тваринозахисниць. Це Періс підтвердила на сторінці у Twitter, де вона пояснила свою поведінку. 

Щоб бути ясною, я не "саботувала" шоу. Я тихо встала і пішла, намагаючись не показувати сцен, бо я не підтримую, коли тварин таврують і шмагають. Я в жодному разі не намагаюсь бути ворогом світу моди, але прагну залишатись собою,
– написала Періс Джексон. 

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
сьогодні, 17:01 Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
Семен Кабакаєв 2753
Як вивести гроші із Webmoney: покрокова інструкція
сьогодні, 16:01 Як вивести гроші із Webmoney: покрокова інструкція
260
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
сьогодні, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
3991
Об'єкт ненависті Москви: як світ реагує на вбивство Аркадія Бабченка
сьогодні, 15:07 Об'єкт ненависті Москви: як світ реагує на вбивство Аркадія Бабченка
1815
Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
сьогодні, 15:01 Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
Альфред Кох 499
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук