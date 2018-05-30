Зіркова попелюшка: Періс Джексон втекла з модного показу без взуття

Донька легендарного співака Майкла Джексона – модель Періс Джексон – відзначилась несподіваною витівкою на модному круїзному показі бренду Dior. Зірка раптово покинула шоу та показала потім фото без взуття.

25 травня у Франції відбувся модний показ круїзної колекції бренду Dior. Світський захід відбувся у замку Шантійї, що неподалік Парижа. Дизайнери оригінально підійшли до створення шоу, залучивши коней та чарівних вершниць у сукнях.

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Модний показ став однією з найочікуваніших подій у Франції. На світський захід завітали голлівудські знаменитості, зокрема, модель Періс Джексон, яка є донькою покійного Майкла Джексона. Однак зірка вирішила не затримуватись до кінця шоу, а на початку дійства несподівано покинула замок Шантійї. При цьому Періс Джексон, яка була вбрана в розкішну сукню з кольоровим притном та розкішні босоніжки, роззулась неподалік від місця проведення показу.

Допис, поширений Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) 25 Тра 2018 р. о 4:47 PDT

"Пішла раніше і зробила ось що", – написала Періс Джексон, додавши фото, на якому вона стояла босоніж під час дощу та насолоджувалась стихією.

Допис, поширений Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) 27 Тра 2018 р. о 11:10 PDT

У західних ЗМІ одразу ж припустили, що причиною такої витівки Періс Джексон була концепція шоу. Дизайнери Dior вирішили створити колекцію в стилі Марії Грації-К’юрі. Темою модного шоу стало мексиканське жіноче родео. Саме залучення тварин до шоу змусило Періс Джексон покинути показ Dior Cruise 2019.

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Як відомо, донька Майкла Джексона є однією з американських тваринозахисниць. Це Періс підтвердила на сторінці у Twitter, де вона пояснила свою поведінку.

Щоб бути ясною, я не "саботувала" шоу. Я тихо встала і пішла, намагаючись не показувати сцен, бо я не підтримую, коли тварин таврують і шмагають. Я в жодному разі не намагаюсь бути ворогом світу моди, але прагну залишатись собою,

– написала Періс Джексон.