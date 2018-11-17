Зіркові екс-гравці збірної України отримали тренерські ліцензії: фото

Відразу кілька екс-футболістів збірної України отримали тренерські ліцензії категорії "А" від УЄФА.

Екс-гравець збірної України Марко Девіч повідомив про те, що він, разом з Едмаром, Олегом Гусєвим, Володимиром Гоменюком і Сергієм Кравченком отримали тренерські ліцензії.

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Зазначимо, що в Україні диплом категорії "А" дає можливість ставати тренером команд Першої та Другої ліг або асистентом головного тренера в команді вищого дивізіону.

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