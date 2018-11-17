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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Зіркові екс-гравці збірної України отримали тренерські ліцензії: фото

      22 Читать новость на русском
      Марко Девіч
      Марко Девіч

      Відразу кілька екс-футболістів збірної України отримали тренерські ліцензії категорії "А" від УЄФА.

      Екс-гравець збірної України Марко Девіч повідомив про те, що він, разом з Едмаром, Олегом Гусєвим, Володимиром Гоменюком і Сергієм Кравченком отримали тренерські ліцензії.

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      Зазначимо, що в Україні диплом категорії "А" дає можливість ставати тренером команд Першої та Другої ліг або асистентом головного тренера в команді вищого дивізіону.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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