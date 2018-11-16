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      Зіркові українські боксери повернуться на ринг 22 грудня

      166 Читать новость на русском
      Денис Берінчик
      Денис Берінчик / K2 Promotions

      Чемпіон Європи в напівлегкій вазі Олег Малиновський (23-0, 7 КО) і володар поясу WBO Oriental в легкій вазі Денис Берінчик (9-0, 6 КО) повернуться на ринг 22 грудня.

      Поєдинки пройдуть на арені "Термінал" в Броварах, однак суперники українських боксерів поки не відомі.

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      Промоутер Олександр Красюк повідомив, що на кону бою Берінчика буде стояти пояс WBO International, а Малиновський захищатиме титул чемпіона Європи за версією WBO.

      Зазначимо, що в рамках цього заходу також буде боксувати Дмитро Митрофанов (2-0-1, 1 КО), який 10 листопада провів бій в Манчестері.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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