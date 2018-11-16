Зіркові українські боксери повернуться на ринг 22 грудня

Чемпіон Європи в напівлегкій вазі Олег Малиновський (23-0, 7 КО) і володар поясу WBO Oriental в легкій вазі Денис Берінчик (9-0, 6 КО) повернуться на ринг 22 грудня.

Поєдинки пройдуть на арені "Термінал" в Броварах, однак суперники українських боксерів поки не відомі.

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Промоутер Олександр Красюк повідомив, що на кону бою Берінчика буде стояти пояс WBO International, а Малиновський захищатиме титул чемпіона Європи за версією WBO.

Зазначимо, що в рамках цього заходу також буде боксувати Дмитро Митрофанов (2-0-1, 1 КО), який 10 листопада провів бій в Манчестері.

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