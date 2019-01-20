Зірковий біатлоніст незграбно впав під час старту у Рупольдінгу: відео
Французький біатлоніст Мартен Фуркад не зумів фінішувати на подіумі у мас-старті у німецькому Рупольдінгу на етапі Кубка світу. Він був лише четвертий.
На початку гонки Фуркад незграбно впав поміж решти біатлоністів. Але зумів піднятися та продовжити гонку. Однак він втратив час.
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Відео падіння Фуркада під час мас-старту у Рупольдінгу
Відео найкращих моментів чоловічого мас-старту у Рупольдінгу
Варто зазначити, що Фуркад фінішував четвертим, відставши від переможця – норвежця Йоханнеса Бьо на 8,6 секунд. До третього місця французу не вистачило 5,8 секунд.
Джерело: 24 Канал
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