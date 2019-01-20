Зірковий біатлоніст незграбно впав під час старту у Рупольдінгу: відео

Французький біатлоніст Мартен Фуркад не зумів фінішувати на подіумі у мас-старті у німецькому Рупольдінгу на етапі Кубка світу. Він був лише четвертий.

На початку гонки Фуркад незграбно впав поміж решти біатлоністів. Але зумів піднятися та продовжити гонку. Однак він втратив час.

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Відео падіння Фуркада під час мас-старту у Рупольдінгу

This is why he arrived late at the shooting range! Short fall for Martin Fourcade before the first prone. #RUH19



Julian Eberhard and Simon Eder in the lead after the prone!



Watch the men's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/llwOMAhibJ — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 січня 2019 р.

Відео найкращих моментів чоловічого мас-старту у Рупольдінгу

It's been dramatic race and an even more dramatic last loop! #RUH19



The men's mass start had everything and there's more to come soon with the women's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/7Rs310yF85 — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 січня 2019 р.

Варто зазначити, що Фуркад фінішував четвертим, відставши від переможця – норвежця Йоханнеса Бьо на 8,6 секунд. До третього місця французу не вистачило 5,8 секунд.

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