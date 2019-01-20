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      Зірковий біатлоніст незграбно впав під час старту у Рупольдінгу: відео

      491 Читать новость на русском
      Мартен Фукрад
      Мартен Фукрад / Фото із соцмереж

      Французький біатлоніст Мартен Фуркад не зумів фінішувати на подіумі у мас-старті у німецькому Рупольдінгу на етапі Кубка світу. Він був лише четвертий.

      На початку гонки Фуркад незграбно впав поміж решти біатлоністів. Але зумів піднятися та продовжити гонку. Однак він втратив час.

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      Відео падіння Фуркада під час мас-старту у Рупольдінгу

      Відео найкращих моментів чоловічого мас-старту у Рупольдінгу

      Варто зазначити, що Фуркад фінішував четвертим, відставши від переможця – норвежця Йоханнеса Бьо на 8,6 секунд. До третього місця французу не вистачило 5,8 секунд.

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      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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