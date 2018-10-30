Зірковий екс-гравець "Металісту" та "Дніпра" може повернутися в український клуб
Колишній захисник "Металіста" та "Дніпра" Папа Гуйє близький до підписання контракту з "Карпатами".
Про це повідомив FootballHub на своїй сторінці в Twitter.
"Папа Гуйє знову близький до повернення в український футбол. З "Динамо" у сенегальця не склалося, він в дорозі на Галичину. Там йому готові запропонувати повноцінний контракт", – підтвердив інформацію український журналіст Ігор Бурбас.
Зазначимо, що Папа Гуйє недавно підтримував форму на базі "Динамо" в Кончі-Заспі і навіть пройшов літній збір з киянами, але тренерський штаб "біло-синіх" прийняв рішення відмовитися від послуг сенегальця.
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Джерело: 24 Канал
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