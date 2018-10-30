Зірковий екс-гравець "Металісту" та "Дніпра" може повернутися в український клуб

Колишній захисник "Металіста" та "Дніпра" Папа Гуйє близький до підписання контракту з "Карпатами".

Про це повідомив FootballHub на своїй сторінці в Twitter.

"Папа Гуйє знову близький до повернення в український футбол. З "Динамо" у сенегальця не склалося, він в дорозі на Галичину. Там йому готові запропонувати повноцінний контракт", – підтвердив інформацію український журналіст Ігор Бурбас.

Папа Гує знову близький до повернення в український футбол. З Динамо у сенегальця не склалося, тож він в дорозі на Галичину. Там йому готові запропонувати повноцінний контракт. — Igor Burbas (@iburbas) 30 октября 2018 г.

Зазначимо, що Папа Гуйє недавно підтримував форму на базі "Динамо" в Кончі-Заспі і навіть пройшов літній збір з киянами, але тренерський штаб "біло-синіх" прийняв рішення відмовитися від послуг сенегальця.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24