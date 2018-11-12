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      Зірковий футболіст "Баварії" вдарив журналіста за критику після матчу

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      Франк Рібері вдарив журналіста
      Франк Рібері вдарив журналіста

      Півзахисник "Баварії" Франк Рібері вдарив журналіста після поразки від "Боруссії" (2:3) в 11-му турі Бундесліги.

      За інформацією Bild, Рібері дав ляпаса журналісту beIN Sports Патріку Гійю після того, як той звинуватив француза в двох пропущених м'ячах "Баварії" від "джмелів".

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      Зазначається, що учасники сутички давно знайомі. "Баварія" офіційно підтвердила цю інформацію.

      "Ми домовилися з Патріком Гійю, що обговоримо ситуацію під час особистої зустрічі. Розмовлятимемо про те, як ми можемо розв’язати це питання. Гійю у цьому особисто зацікавлений", – заявив спортивний директор мюнхенського клубу Хасан Саліхаміджич.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт журналісти
      Джерело: 24 Канал
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