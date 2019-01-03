Зірковий конкурент Ярмоленка у "Вест Хемі" засипав українця компліментами

Французький півзахисник Самір Насрі, який підписав короткостроковий контракт з "Вест Хемом", дав перше інтерв'ю офіційному сайту свого нового клубу.

Самір Насрі приємно висловився про Андрія Ярмоленка. Француз вважає українця великим талантом.

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Я добре знайомий з багатьма хлопцями у "Вест Хемі". Думаю, зараз у нас є все, щоб стати великою командою. А які футболісти! Чудовий Феліпе Андерсон, якого я пам'ятаю по матчах у складі "Лаціо". Джек Вілшер! Його я знаю ще зовсім юним хлопцем в "Арсеналі". Ярмоленко, Чічаріто – божевільні таланти! Ми повинні фінішувати у верхній частині турнірної таблиці,

– сказав Насрі.

Зазначимо, що у складі "молотобойців" Насрі, який з листопада 2017 року не виходив на поле через дискваліфікацію за допінг, буде виступати до кінця сезону-2018/2019.

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