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      Зірковий конкурент Ярмоленка у "Вест Хемі" засипав українця компліментами

      184 Читать новость на русском
      Самір Насрі
      Самір Насрі

      Французький півзахисник Самір Насрі, який підписав короткостроковий контракт з "Вест Хемом", дав перше інтерв'ю офіційному сайту свого нового клубу.

      Самір Насрі приємно висловився про Андрія Ярмоленка. Француз вважає українця великим талантом.

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      Я добре знайомий з багатьма хлопцями у "Вест Хемі". Думаю, зараз у нас є все, щоб стати великою командою. А які футболісти! Чудовий Феліпе Андерсон, якого я пам'ятаю по матчах у складі "Лаціо". Джек Вілшер! Його я знаю ще зовсім юним хлопцем в "Арсеналі". Ярмоленко, Чічаріто – божевільні таланти! Ми повинні фінішувати у верхній частині турнірної таблиці,
      – сказав Насрі.

      Зазначимо, що у складі "молотобойців" Насрі, який з листопада 2017 року не виходив на поле через дискваліфікацію за допінг, буде виступати до кінця сезону-2018/2019.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко Вест Хем
      Джерело: 24 Канал
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