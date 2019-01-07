Зірковий легіонер "Динамо" розповів про своє відновлення після травми

Легіонер "Динамо" Міккель Дуелунд показав, як він відновлюється після травми.

Данський півзахисник київського "Динамо" Міккель Дуелунд виклав фото в своєму Instagram, на якому він знаходиться в спортзалі і продовжує відновлюватися після травми.

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Нагадаємо, що Дуелунд зламав щиколотку в матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Яблонця" (0:1). Пізніше хавбек успішно переніс операцію.

Датчанин перебрався в "Динамо" з "Мідтьюлланду" минулого літа, з тих пір зіграв 10 матчів і забив 1 гол у всіх турнірах за київський клуб.

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