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      Зірковий легіонер "Динамо" розповів про своє відновлення після травми

      53 Читать новость на русском
      Міккель Дуелунд
      Міккель Дуелунд

      Легіонер "Динамо" Міккель Дуелунд показав, як він відновлюється після травми.

      Данський півзахисник київського "Динамо" Міккель Дуелунд виклав фото в своєму Instagram, на якому він знаходиться в спортзалі і продовжує відновлюватися після травми.

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      Back before you know it

      Публикация от Mikkel Duelund (@duelund_99)

      Нагадаємо, що Дуелунд зламав щиколотку в матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Яблонця" (0:1). Пізніше хавбек успішно переніс операцію.

      Датчанин перебрався в "Динамо" з "Мідтьюлланду" минулого літа, з тих пір зіграв 10 матчів і забив 1 гол у всіх турнірах за київський клуб.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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