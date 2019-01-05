Зірковий Макгрегор вдруге став батьком: фото

Суперзірка UFC Конор Макгрегор повідомив в Instagram, що його дружина Ді Девлін народила другу дитину.

При цьому поки не зовсім зрозуміло, яка стать у новонародженого малюка, ірландець вважав за краще не розголошувати цю інформацію.

Читайте також: Хабіб – МакГрегор: стали відомі деталі бою-реваншу

Їду додому з моїми двома здоровими дітьми й енергійною і здоровою супермамою. 2019 рік почався чудово. Дякую всім за привітання,

– підписав фотографію боєць.

Нагадаємо, що перша дитина Макгрегора з'явився на світ 5 травня 2017 року, його назвали Конор Джек Макгрегор-молодший. Обидві дитини екс-чемпіона UFC народжені від його цивільної дружини – Ді Девлін.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24