Зірковий Макгрегор вдруге став батьком: фото
Суперзірка UFC Конор Макгрегор повідомив в Instagram, що його дружина Ді Девлін народила другу дитину.
При цьому поки не зовсім зрозуміло, яка стать у новонародженого малюка, ірландець вважав за краще не розголошувати цю інформацію.
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Їду додому з моїми двома здоровими дітьми й енергійною і здоровою супермамою. 2019 рік почався чудово. Дякую всім за привітання,
– підписав фотографію боєць.
Нагадаємо, що перша дитина Макгрегора з'явився на світ 5 травня 2017 року, його назвали Конор Джек Макгрегор-молодший. Обидві дитини екс-чемпіона UFC народжені від його цивільної дружини – Ді Девлін.
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Джерело: 24 Канал
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