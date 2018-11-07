Зірковий тенісист Надаль успішно переніс важку операцію

Друга ракетка світу 32-річний іспанський тенісист Рафаель Надаль успішно переніс операцію на щиколотці.

Операцію тенісистові зробили в Барселоні лікарі Жауме Вілар і Анхель Руїз-Которро.

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"Привіт усім, спасибі за всі повідомлення, які я отримав. Операція пройшла добре, вже будучи вдома, я повідомляю, що ми відкладаємо проведення виставкового заходу для постраждалих від повені на Мальорці", – написав Рафаель Надаль.



Рафаель Надаль переніс операцію на щиколотці

Зазначимо, що через проблеми з коліном друга ракетка світу не виходив на корти з початку вересня. 32-річний іспанець також відмовився від виступу на Підсумковому турнірі ATP. Надаль розповів про травму щиколотки і необхідності провести хірургічне втручання.

Нагадаємо, що Рафаель Надаль знявся через травму з престижного турніру серії "Мастерс" в Парижі, в якому він у другому колі повинен був зіграти проти свого співвітчизника Фернандо Вердаско. Це означає, що Рафа поступиться званням першої ракетки світу сербу Новаку Джоковичу.

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