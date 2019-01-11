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      Зірковий тенісист зі сльозами на очах оголосив про завершення кар'єри: відео

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      Енді Маррей завершить кар'єру
      Енді Маррей завершить кар'єру

      Екс-перша ракетка світу Енді Маррей через проблеми зі здоров'ям вирішив поставити крапку у професійній кар'єрі.

      Причиною такого рішення 31-річного тенісиста стала сильна біль у правому стегні, яка часто турбує Маррея. Раніше йому вже робили операцію на больовій ділянці.

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      Перед стартом на Australian Open Маррей зізнався, що втомився боротися з тривалими проблемами зі стегном. Травми мучать британця з літа 2017 року. Маррей не грав на чотирьох поспіль турнірах "Великого шолома", а після повернення в тур на семи турнірах зумів здобути лише вісім перемог.

      Я довго боровся, і мені боляче вже близько двадцяти місяців. Я зробив все, що міг, щоб спробувати поліпшити самопочуття, але це не допомогло. В середині грудня ми поговорили з командою, і я сказав їм, що не можу продовжувати. Є ймовірність, що Australian Open стане моїм останнім турніром. Я можу грати, але з деякими обмеженнями. Я виступлю в Мельбурні,
      – цитує британця DailyMail.

      Зазначимо, Енді Маррей є триразовим чемпіоном турнірів Grand Slam, дворазовим олімпійським чемпіоном та володарем Кубка Девіса у складі збірної Великої Британії.

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      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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