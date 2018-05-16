Зірку "Величного століття" розкритикували через невдалу пластику обличчя: фотопорівняння
Знаменита турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка виконувала головну роль в серіалі "Величне століття. Роксолана", піддалась критиці на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2018. Після можливих хірургічних втручань обличчя зірки змінилось до невпізнання.
Після появи 34-річної актриси на фестивалі у Каннах, фанати зірки просто не впізнали свою улюбленицю та надіслали в коментарях безліч негативних відгуків. Фанати відзначили, що обличчя актриси тепер виглядає неприродно гладким і "надутим", а губи стали більш пухкими.
Читайте також: Акторка Крістен Стюарт позбулась взуття на червоній доріжці в Каннах: курйозні фото
Для Каннського кінофестивалю Мер’єм обрала декілька суконь: свій перший вихід вона здійснила у бірюзовому мереживному платті з відвертим декольте та розрізом на нозі, а в інший день актриса обрала приталену сукню рожевого кольору з дещо оголеною спиною.
На вечірку в честь нагородження Джона Траволти спеціальною відзнакою видання Variety, зірка приміряла коротку міні-сукню, жакет, підбори та аксесуари чорних кольорів. Її змінене обличчя підкреслював виразний вечірній макіяж.
Читайте також: Джон Траволта затанцював на сцені разом з 50 CENT: кумедне відео