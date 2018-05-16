Зірку "Величного століття" розкритикували через невдалу пластику обличчя: фотопорівняння

Знаменита турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка виконувала головну роль в серіалі "Величне століття. Роксолана", піддалась критиці на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2018. Після можливих хірургічних втручань обличчя зірки змінилось до невпізнання.

Після появи 34-річної актриси на фестивалі у Каннах, фанати зірки просто не впізнали свою улюбленицю та надіслали в коментарях безліч негативних відгуків. Фанати відзначили, що обличчя актриси тепер виглядає неприродно гладким і "надутим", а губи стали більш пухкими.

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Для Каннського кінофестивалю Мер’єм обрала декілька суконь: свій перший вихід вона здійснила у бірюзовому мереживному платті з відвертим декольте та розрізом на нозі, а в інший день актриса обрала приталену сукню рожевого кольору з дещо оголеною спиною.

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 14 Тра 2018 р. о 4:15 PDT

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 14 Тра 2018 р. о 4:19 PDT

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 14 Тра 2018 р. о 1:12 PDT

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 14 Тра 2018 р. о 1:12 PDT

На вечірку в честь нагородження Джона Траволти спеціальною відзнакою видання Variety, зірка приміряла коротку міні-сукню, жакет, підбори та аксесуари чорних кольорів. Її змінене обличчя підкреслював виразний вечірній макіяж.

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Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 16 Тра 2018 р. о 2:25 PDT

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 16 Тра 2018 р. о 4:32 PDT

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 16 Тра 2018 р. о 2:29 PDT